Arrestan a adolescente de 15 años como sospechoso de tiroteo en festival de Seattle que dejó tres muertos

Uno de los sospechosos arrestado tras un tiroteo que causó la muerte de tres personas y dejó al menos otras cuatro heridas en un festival de comida cerca del Space Needle de Seattle tiene 15 años, informó la alcaldesa de Seattle el lunes.

El adolescente de 15 años estaba detenido en un centro de detención juvenil mientras era investigado por violaciones relacionadas con armas de fuego y agresión en primer grado, y estaba previsto que compareciera ante el tribunal el lunes por la tarde, dijo la alcaldesa Katie Wilson.

Las autoridades todavía buscan a un segundo sospechoso.

Los investigadores creen que los dos sospechosos se disparaban entre sí y, aunque uno de ellos sigue en libertad, el subjefe de policía de Seattle, Tyrone Davis, declaró en una rueda de prensa celebrada el domingo por la noche que no existía ninguna amenaza actual para la población.

PUBLICIDAD

Según él, la policía no disponía de una descripción del sospechoso, que seguía en libertad.

“Todavía estamos intentando aclarar esto”, dijo Davis. La policía de Seattle no respondió de inmediato a las llamadas ni a los correos electrónicos recibidos a primera hora del lunes.

El Bite of Seattle comenzó en 1982 y, según su página web, atrae a 350,000 asistentes cada año. (Agencia EFE)

El adolescente de 15 años detenido comparecerá este lunes por primera vez ante el tribunal, según Casey McNerthney, portavoz de la Fiscalía del Condado de King.

Dos personas fallecieron en el lugar de los hechos y una tercera falleció en el hospital. Se trata de dos hombres, de 19 y 44 años, y una mujer de 56 años.

Los cuatro heridos, entre ellos un niño de 2 años, fueron ingresados en el hospital. El lunes, el niño se encontraba en condición de cuidado. Los demás —dos hombres, de 23 y 27 años, y una mujer de 39— recibieron el alta, según informó un portavoz del hospital.

Davis no supo precisar si alguna de las víctimas participó en el enfrentamiento.

Los vendedores que huyeron, dejando atrás sus puestos de comida, estaban limpiando el lunes. Además, se organizó una vigilia para esta noche en la Fuente Internacional del Seattle Center.

Los disparos tuvieron lugar alrededor de las 18:00 horas del domingo, en las últimas horas del “Bite of Seattle”, un festival anual de tres días que reúne a cientos de puestos de comida y de venta al por menor, así como a artistas.

Davis afirmó que decenas de agentes se encargaban de la seguridad en el acto y que algunos vieron a uno de los sospechosos disparando. Uno de los sospechosos se entregó en el lugar de los hechos, pero el otro huyó.

PUBLICIDAD

En medio del caos, muchos vendedores salieron corriendo hacia las salidas, abandonando sus puestos de comida. (Agencia EFE)

Un gran número de agentes de policía y equipos de emergencia acudieron al lugar y comenzaron a evacuar la zona que rodea el extenso recinto del Seattle Center.

Faith Adia Hunter contó que ella y sus amigos acababan de comprar algo de comer en un puesto de crepes cuando se produjeron los disparos.

“Estábamos a punto de empezar a comer cuando oímos a alguien gritar algo y vimos que la gente empezaba a correr”, dijo Hunter. “Así que nosotros también echamos a correr”.

Hunter contó que, en su prisa por ponerse a salvo, ella y otras personas entraron corriendo en el Museo Infantil de Seattle, que estaba cerca.

En medio del caos, muchos vendedores salieron corriendo hacia las salidas, abandonando sus puestos de comida. Horas más tarde, algunos se agolpaban junto a la cinta policial, preguntándose cuándo se les permitiría recoger sus puestos, la comida y los utensilios de cocina.

Roberto Ramírez, un vendedor que participaba en el evento, dijo que oyó lo que parecían petardos antes de que la gente empezara a gritar “¡hay un tirador!” y a correr desesperadamente.

“De repente, todo quedó vacío”, dijo. “La gente estaba aterrorizada”.

Tras el pánico inicial, siguieron llegando nuevos huéspedes que desconocían lo que había ocurrido y a los que la policía pidió que se marcharan, explicó.

El Bite of Seattle comenzó en 1982 y, según su página web, atrae a 350,000 asistentes cada año.

___