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Mujer denuncia fraude a través de Instagram con una supuesta lectura de tarot

La querellante emitió pagos que ascendían a casi $1,000

27 de julio de 2026 - 3:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Uniformada indicó que el caso fue reportado ayer, domingo, a eso de las 3:30 p.m., en Caimito, San Juan. (Michael Dwyer)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer denunció haber perdido casi $1,000 por un fraude a través de la red social Instagram, informó la Policía en la tarde del lunes.

En un informe, la Uniformada indicó que el caso fue reportado ayer, domingo, a eso de las 3:30 p.m., en Caimito, San Juan.

Según alegó la querellante, una mujer de 58 años, a través de la red social Instagram “contrató los servicios de lectura del tarot de la página Camino del Amor”.

La perjudicada agregó que “recibió instrucciones de cómo se realizarían los pagos mediante la aplicación de WhatsApp y luego, realizó varias transacciones por la aplicación de ATH Móvil para un total $952.00 para comenzar los trabajos espirituales”.

“Sin embargo, tras enviar el dinero, la mujer se percató que estaba siendo víctima de timo y procedió a dar alerta a las autoridades sobre lo sucedido”, añadió.

El agente Ángel Moisés, del Precinto de Caimito, atendió la querella y la refirió al personal de la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

Tags
Policía de Puerto RicoInstagramfraudeBreaking News
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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