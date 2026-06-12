¿No tienes agua por la avería del Superacueducto? Estos son los oasis y camiones cisterna disponibles

Si eres uno de los abonados afectado por los trabajos de reparación tras la avería reportada en el Superacueducto, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) compartió una lista de oasis y camiones cisterna que estarán disponibles en varios municipios.

La corporación pública indicó que estos oasis serán coordinados con las oficinas municipales de Manejo de Emergencias y estarán disponibles en horario de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., mientras continúan las labores de investigación y reparación de la avería.

La avería en el Superacueducto podría provocar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable en varios municipios, por lo que la AAA exhortó a los abonados en las áreas afectadas a hacer uso comedido del agua potable.

A continuación, los oasis disponibles:

San Juan cuenta con 19 camiones cisterna y los abonados pueden comunicarse al 787-480-2025.

cuenta con 19 camiones cisterna y los abonados pueden comunicarse al 787-480-2025. Bayamón tiene 14 camiones disponibles y el número de contacto es 787-786-6400.

tiene 14 camiones disponibles y el número de contacto es 787-786-6400. Carolina cuenta con 14 camiones y puede ser contactado al 787-769-4000.

cuenta con 14 camiones y puede ser contactado al 787-769-4000. Guaynabo tiene 17 camiones y el teléfono es 787-720-2320.

tiene 17 camiones y el teléfono es 787-720-2320. Loíza cuenta con tres camiones y el número de contacto es 787-876-6549 o 787-876-3561.

¿Qué fue lo que pasó?

El director ejecutivo de la AAA, Luis R. González Delgado, informó que la avería fue identificada en un tramo de la tubería del Superacueducto que discurre por una zona rural de Bayamón.

PUBLICIDAD

1 / 10 | En imágenes: así transcurre la nueva reparación del Superacueducto. Sectores de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza, Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de una avería en una línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 10 En imágenes: así transcurre la nueva reparación del Superacueducto Sectores de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza, Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de una avería en una línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

En entrevista con WKAQ-580, explicó que desde el sábado pasado la corporación pública había reportado niveles fuera de la norma en sus tanques, particularmente en el tanque de reserva de Toa Baja.

A partir de entonces, personal de la AAA y de la empresa que administra el Superacueducto comenzó a revisar la línea de cerca de 40 millas de tuberías que se extiende desde Arecibo hasta el área de Bayamón para validar si existía alguna falla.

González Delgado sostuvo que la avería fue localizada con apoyo del Municipio de Bayamón, que proveyó equipo para facilitar la inspección en un área de difícil acceso.

El funcionario indicó que, una vez identificado el salidero, los equipos se movieron al área para iniciar los trabajos de excavación y reparación.

“Nuestra expectativa es estar durante las próximas horas haciendo una excavación para identificar el tipo de avería que tenemos y poder establecer términos de tiempo de acuerdo a lo que encontremos”, indicó el ingeniero.