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Agente del Servicio Secreto figura entre los acusados por novatada universitaria que casi cobra una vida

Las autoridades le imputan participar de golpizas prolongadas contra jóvenes en el sur de Florida

27 de julio de 2026 - 1:12 PM

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De izquierda a derecha: Marquez Christopher Pinder y Jared Lamar James. ((Departamento de Corrección y Rehabilitación de Miami-Dade))
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Policías en la zona metropolitana de Miami detuvieron a un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos junto con otros dos hombres por una novatada universitaria de varios días que dejó daños en los riñones de las víctimas, según confirmó este lunes dicha agencia federal a EFE.

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El Servicio Secreto separó del cargo, con licencia administrativa, al agente Marquez Christopher Pinder, de 29 años, tras su arresto el fin de semana en el condado de Miami-Dade, donde las autoridades lo acusan de participar en una golpiza de varios días contra jóvenes en la ciudad de Sweetwater, Florida.

Michael Townsend, agente especial del Servicio Secreto a cargo de la Oficina de Campo de Miami, aseguró en un pronunciamiento que la agencia está “cooperando plenamente con la investigación”.

“No puedo hacer comentarios sobre los detalles de la investigación en curso. Sin embargo, puedo decir que el empleado está con licencia administrativa y lo ha estado desde el momento en que recibimos la notificación”, indicó Townsend en un mensaje compartido a EFE.

Pinder quedó detenido junto con Jared Lamar James, de 26 años, y Elijah Delano Dyous, de 29 años, tras una investigación de las autoridades estatales y del condado de Miami-Dade que descubrió que, presuntamente, realizaron una novatada contra jóvenes en la ciudad de Sweetwater.

Los incidentes “involucraron palizas prolongadas y reiteradas con bastones y paletas” en al menos dos residencias de la ciudad de Sweetwater del 1 al 4 de abril, según un comunicado de la fiscal estatal en Miami-Dade, Katherine Fernández.

Ante las heridas de las víctimas, los acusados afrontan cargos por homicidio involuntario en grado de tentativa con arma mortal, agresión agravada con arma mortal o causante de gran daño físico y novatadas con arma mortal.

“En Florida, las novatadas son abuso y son un delito. Con demasiada frecuencia, sus víctimas terminan en tumbas o en camas de hospital”, apuntó Fernández. “Este caso, en el que las víctimas requirieron hospitalización, ofrece ejemplos contundentes del peligro de estas prácticas”, añadió.

El hecho ocurre mientras el Servicio Secreto ha afrontado escrutinio por presuntas fallas de seguridad, en particular tras el intento de asesinato de Donald Trump, cuando era candidato presidencial, en la campaña electoral de 2024 en Butler, Pensilvania.

Ello derivó en la dimisión de la entonces directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, además de la suspensión de varios agentes.

“Exigimos a nuestros empleados los más altos estándares. El Servicio Secreto mantiene su compromiso con la rendición de cuentas, el profesionalismo y la integridad, y cualquier conducta indebida se abordará de manera rápida y adecuada una vez que concluya el proceso investigativo”, dijo ahora Townsend sobre el caso en Miami.

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