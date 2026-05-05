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Suspenden a agente del Servicio Secreto tras ser arrestado en Miami por exposición indecente

“La conducta alegada es inaceptable”, aseveró la agencia federal tras darse a conocer el incidente

5 de mayo de 2026 - 11:04 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
John Andrew Spillman, agente del Servicio Secreto de Estados Unidos, detenido en Miami. ((Miami-Dade County Jail)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos fue puesto en licencia administrativa tras ser arrestado en Miami por exposición indecente, según registros penitenciarios.

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El detenido fue identificado como John Andrew Spillman, de 33 años, jefe de la División Uniformada del organismo, quien se encontraba fuera de servicio al momento del incidente.

De acuerdo con las autoridades, Spillman estaba asignado a Washington y se encontraba en el área del condado de Miami-Dade como parte de un destacamento encargado de brindar seguridad para un evento.

El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó su campo de golf Trump National Doral de Miami, como parte de sus actividades durante el fin de semana en el sur de Florida.

El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que la Oficina del Alguacil de Miami-Dade realizó el arresto. “Estamos al tanto del arresto de un oficial del Servicio Secreto fuera de servicio por parte de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade”, señaló en un comunicado el jefe de la policía del Servicio Secreto, Richard MacAuley.

Subrayó que “la conducta alegada es inaceptable y contrasta marcadamente con el profesionalismo y la integridad que exijo a nuestro personal”.

Spillman fue detenido en el Turner Guilford Knight Correctional Center de Miami con una fianza fijada en $1,000.

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Servicio Secreto de Estados UnidosWashingtonEstados UnidosBreaking NewsMiamiDonald Trump
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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