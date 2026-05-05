Suspenden a agente del Servicio Secreto tras ser arrestado en Miami por exposición indecente

Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos fue puesto en licencia administrativa tras ser arrestado en Miami por exposición indecente, según registros penitenciarios.

El detenido fue identificado como John Andrew Spillman, de 33 años, jefe de la División Uniformada del organismo, quien se encontraba fuera de servicio al momento del incidente.

De acuerdo con las autoridades, Spillman estaba asignado a Washington y se encontraba en el área del condado de Miami-Dade como parte de un destacamento encargado de brindar seguridad para un evento.

El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó su campo de golf Trump National Doral de Miami, como parte de sus actividades durante el fin de semana en el sur de Florida.

El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que la Oficina del Alguacil de Miami-Dade realizó el arresto. “Estamos al tanto del arresto de un oficial del Servicio Secreto fuera de servicio por parte de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade”, señaló en un comunicado el jefe de la policía del Servicio Secreto, Richard MacAuley.

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Subrayó que “la conducta alegada es inaceptable y contrasta marcadamente con el profesionalismo y la integridad que exijo a nuestro personal”.