Un agente del Servicio Secreto de Jill Biden se dispara en la pierna

1 / 15 De cálido a frío: una mirada en imágenes a las reuniones de Vladimir Putin con presidentes de Estados Unidos

Vladimir Putin y George W. Bush se reunieron 28 veces durante los dos mandatos de Bush. Se recibieron mutuamente para conversaciones y reuniones informales en Rusia y Estados Unidos, se reunieron regularmente al margen de cumbres y foros internacionales, y se jactaron de mejorar los lazos entre los que fueran rivales.

Alexander Zemlianichenko