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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un agente del Servicio Secreto de Jill Biden se dispara en la pierna

El incidente ocurrió en el aeropuerto de Filadelfia

27 de marzo de 2026 - 3:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La primera dama Jill Biden. (Jacquelyn Martin)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - Un agente del Servicio Secreto asignado a la protección de la ex primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, se disparó accidentalmente este viernes mientras se encontraba de servicio.

El incidente, ocurrido alrededor de las 8:30 a.m. en el aeropuerto de Filadelfia (Pensilvania), no puso en riesgo la integridad de la esposa del expresidente Joe Biden (2021-2025), ya que ella no se encontraba cerca del agente en ese momento, explicó a EFE Nate Herring, portavoz del Servicio Secreto.

La lesión, que no comprometió la vida del agente, fue consecuencia de un “disparo negligente” mientras manipulaba su arma reglamentaria, señaló Herring.

Ninguna otra persona resultó herida. Los servicios médicos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron al agente a un centro hospitalario, donde su estado fue reportado como estable, precisó el Departamento de Policía de Filadelfia.

El incidente tampoco causó interrupciones en las operaciones del aeropuerto.

El Servicio Secreto anunció que revisará “los hechos y circunstancias” de lo ocurrido como parte de sus procedimientos internos.

Vladimir Putin y George W. Bush se reunieron 28 veces durante los dos mandatos de Bush. Se recibieron mutuamente para conversaciones y reuniones informales en Rusia y Estados Unidos, se reunieron regularmente al margen de cumbres y foros internacionales, y se jactaron de mejorar los lazos entre los que fueran rivales.El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con Putin nueve veces, y hubo 12 reuniones más con Dmitry Medvedev, que fue presidente entre 2008 y 2012. Otra llamada telefónica entre ambos se produjo en febrero de 2022, menos de dos semanas antes de la invasión a gran escala. Entonces, los contactos de alto nivel se interrumpieron bruscamente, sin que se hayan divulgado públicamente conversaciones entre Putin y Biden desde la invasión.
1 / 15 | De cálido a frío: una mirada en imágenes a las reuniones de Vladimir Putin con presidentes de Estados Unidos. Vladimir Putin y George W. Bush se reunieron 28 veces durante los dos mandatos de Bush. Se recibieron mutuamente para conversaciones y reuniones informales en Rusia y Estados Unidos, se reunieron regularmente al margen de cumbres y foros internacionales, y se jactaron de mejorar los lazos entre los que fueran rivales. - Alexander Zemlianichenko
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Jill BidenWashingtonBreaking NewsServicio Secreto de Estados Unidos
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