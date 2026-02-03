Opinión
Acusan al exesposo de Jill Biden del asesinato de su pareja en Delaware: esto es lo que se sabe

William Stevenson, de 77 años, fue ingresado a prisión al no prestar la fianza de $500,000, confirmaron las autoridades

3 de febrero de 2026 - 4:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta foto sin fecha, difundida por la Policía del Condado de New Castle, Delaware, muestra a William Stevenson. (Policía del Condado de New Castle vía AP)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El primer esposo de la ex primera dama Jill Biden ha sido acusado de matar a su esposa en su vivienda de Delaware a finales de diciembre, anunciaron las autoridades en un comunicado de prensa emitido el martes.

RELACIONADAS

William Stevenson, de 77 años y residente de Wilmington, estuvo casado con Jill Biden entre 1970 y 1975.

Caroline Harrison, portavoz de la fiscal general de Delaware, confirmó en una llamada telefónica que Stevenson es el exesposo de Jill Biden.

Jill Biden declinó hacer comentarios, según una respuesta enviada por correo electrónico por un portavoz de la oficina del expresidente y la ex primera dama.

Stevenson permanece en la cárcel después de no poder pagar una fianza de $500,000 tras su arresto el lunes por cargos de asesinato en primer grado. Está acusado de matar a Linda Stevenson, de 64 años, el 28 de diciembre.

Según un comunicado de prensa previo, la policía acudió a la vivienda tras un reporte de una disputa doméstica poco después de las 11 p. m. y encontró a una mujer inconsciente en la sala de estar. Las medidas para salvarle la vida no tuvieron éxito.

Ella dirigía un negocio de contabilidad y fue descrita como una madre y abuela orientada a la familia y aficionada a los Philadelphia Eagles, según su obituario, en el que no se menciona a su esposo.

Stevenson fue acusado mediante una imputación de un gran jurado tras una investigación de varias semanas realizada por detectives del Departamento de Justicia de Delaware.

No estaba claro de inmediato si Stevenson tiene abogado. Fundó un popular local de música en Newark llamado Stone Balloon a principios de la década de 1970.

Jill Biden se casó con el senador estadounidense Joe Biden en 1977. Él se desempeñó como presidente de Estados Unidos desde enero de 2021 hasta enero de 2025.

The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
