Acusan al exesposo de Jill Biden del asesinato de su pareja en Delaware: esto es lo que se sabe

El primer esposo de la ex primera dama Jill Biden ha sido acusado de matar a su esposa en su vivienda de Delaware a finales de diciembre, anunciaron las autoridades en un comunicado de prensa emitido el martes.

William Stevenson, de 77 años y residente de Wilmington, estuvo casado con Jill Biden entre 1970 y 1975.

Caroline Harrison, portavoz de la fiscal general de Delaware, confirmó en una llamada telefónica que Stevenson es el exesposo de Jill Biden.

Jill Biden declinó hacer comentarios, según una respuesta enviada por correo electrónico por un portavoz de la oficina del expresidente y la ex primera dama.

Stevenson permanece en la cárcel después de no poder pagar una fianza de $500,000 tras su arresto el lunes por cargos de asesinato en primer grado. Está acusado de matar a Linda Stevenson, de 64 años, el 28 de diciembre.

PUBLICIDAD

Según un comunicado de prensa previo, la policía acudió a la vivienda tras un reporte de una disputa doméstica poco después de las 11 p. m. y encontró a una mujer inconsciente en la sala de estar. Las medidas para salvarle la vida no tuvieron éxito.

Ella dirigía un negocio de contabilidad y fue descrita como una madre y abuela orientada a la familia y aficionada a los Philadelphia Eagles, según su obituario, en el que no se menciona a su esposo.

Stevenson fue acusado mediante una imputación de un gran jurado tras una investigación de varias semanas realizada por detectives del Departamento de Justicia de Delaware.

No estaba claro de inmediato si Stevenson tiene abogado. Fundó un popular local de música en Newark llamado Stone Balloon a principios de la década de 1970.