Hallan cuerpo de un hombre baleado en Ponce
La Policía indicó que la escena fue ubicada en la parte posterior de un residencial
7 de mayo de 2026 - 10:41 AM
7 de mayo de 2026 - 10:41 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de hoy, jueves, en Ponce.
Según la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 10:00 a.m., en el residencial Villa Elena. Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el área.
Cuando llegaron los agentes, encontraron el cuerpo baleado de un hombre, quien no fue identificado de inmediato.
Hasta este miércoles, la Policía había reportado 168 asesinatos en lo que va de este año, 17 más que los 151 registrados a la misma fecha en el 2025.
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