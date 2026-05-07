Hallan cuerpo de un hombre baleado en Ponce

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de hoy, jueves, en Ponce.

Según la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 10:00 a.m., en el residencial Villa Elena. Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el área.

Cuando llegaron los agentes, encontraron el cuerpo baleado de un hombre, quien no fue identificado de inmediato.