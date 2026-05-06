Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican propietarios de autos quemados con seis cuerpos en Morovis y Arecibo

Agentes del FBI, DEA, HSI y alguaciles federales se reunieron al liderato de la Policía

6 de mayo de 2026 - 1:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El coronel Orlando Rivera habla en la Comandancia de Arecibo junto con personal de la Policía y del FBI, DEA, HSI y Alguaciles federales (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Arecibo - Mientras buscan alguna pista de los responsables, la Policía logró identificar a los propietarios de los vehículos quemados donde hallaron seis cuerpos quemados el martes en la noche, en Morovis y Arecibo.

RELACIONADAS

La información fue anunciada en una conferencia de prensa luego de que el alto mando e investigadores de la Policía en la región de Arecibo se reunieran con representantes de varias agencias federales.

La primera de las dos escenas fue reportada a eso de las 10:46 p.m., en el barrio Higuillar, en Arecibo, donde encontraron una Mitsubishi Outlander vino, de 2005, completamente quemada con dos cuerpos calcinados en su interior.

En la segunda escena, reportada a eso de las 11:00 p.m., encontraron un Hyundai Kona, de 2019, incendiado, con cuatro cuerpos calcinados; tres en el asiento trasero y uno en el baúl.

El capitán Carlos Vélez, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, indicó que la Mitsubishi Outlander está registrada a nombre de un concesionario de autos en Arecibo, mientras que el Hyundai hallado Morovis le pertenece a una persona que reside en el barrio Pesas, en Ciales.

“No son hurtados. Ya tenemos gente de (la División de) Inteligencia de verificando esos lugares”, comentó Vélez, quien dijo que, al momento, no tenía información detallada sobre el historial del dueño del auto encontrado en Morovis.

Pese a la similitud entre ambas escenas, Vélez apuntó que todavía no han sido oficialmente relacionadas una con la otra.

“No es que se estén relacionando, pero no vamos a descartar esa posibilidad”, sostuvo. “Fue más o menos a la misma hora, vehículos calcinados y en diferentes lugares, pero el horario es como una hora y 20 minutos, de Morovis al área de Marcos Soto en Arecibo”.

En el interior de este auto, la Policía encontró los cuerpos calcinados de dos personas, en Arecibo.
En el interior de este auto, la Policía encontró los cuerpos calcinados de dos personas, en Arecibo. (Suministrada)

Aunque los autos quemados fueron encontrados en solares baldíos de áreas rurales, Vélez aseguró que identificaron áreas de esas mismas carreteras donde había cámaras de seguridad. Esos vídeos serán revisados para ver si tienen imágenes que sirvan como pista para la pesquisa.

De acuerdo con Vélez, en una de la escenas de Morovis encontraron “varios” casquillos de bala de calibre 2.23 y 9mm, pero no precisó la cantidad.

En cambio, en Arecibo no había casquillos, pero sí vieron que la carrocería del vehículo presentaba lo que parecían ser impactos de bala, lo que será confirmado o descartado por el Instituto de Ciencias Forenses, que también tendrá a su cargo la identificación de los occisos.

En cuanto a un posible móvil, Vélez no descarta relación con conflictos entre bandos rivales en el narcotráfico, pero dijo que, de momento, no han surgido pistas que apunten a alguna dirección.

También siguen buscando posibles reportes de personas desaparecidas que pudieran relacionarse con alguna de las dos escenas.

El capitán destacó que el CIC de Arecibo recibió el apoyo de investigadores de las divisiones de Homicidios de las regiones aledañas, como Utuado y Vega Baja-Bayamón. También participa personal de las divisiones de Servicios Técnicos, Vehículos Hurtados e Inteligencia y Arrestos, entre otros.

En la conferencia de prensa también había oficiales del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Agencia para el Control de Drogas (DEA), Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Alguaciles federales.

Sin embargo, no dijeron que el caso vaya a pasar a jurisdicción federal.

“Nos estamos reuniendo con las agencias federales porque se han puesto a la disposición de nuestra agencia para cosas como cualquier evidencia que tengamos que someter para evidencia y demás. Están en la mejor disposición de colaborar con nosotros”, expuso el coronel Orlando Rivera, superintendente asociado de asuntos operacionales.

“Es un hecho bien lamentable”, afirmó. “Son hechos que ocurren aislados. Hace mucho tiempo que no ocurre algo de esta envergadura. Sí exhortamos a alguien que haya presenciado este hecho y pueda colaborar, a que se comunique al 787-343-2020 para esclarecerlo lo antes posible”.

Tags
Policía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 6 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: