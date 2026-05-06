Identifican propietarios de autos quemados con seis cuerpos en Morovis y Arecibo

Arecibo - Mientras buscan alguna pista de los responsables, la Policía logró identificar a los propietarios de los vehículos quemados donde hallaron seis cuerpos quemados el martes en la noche, en Morovis y Arecibo.

La información fue anunciada en una conferencia de prensa luego de que el alto mando e investigadores de la Policía en la región de Arecibo se reunieran con representantes de varias agencias federales.

La primera de las dos escenas fue reportada a eso de las 10:46 p.m., en el barrio Higuillar, en Arecibo, donde encontraron una Mitsubishi Outlander vino, de 2005, completamente quemada con dos cuerpos calcinados en su interior.

En la segunda escena, reportada a eso de las 11:00 p.m., encontraron un Hyundai Kona, de 2019, incendiado, con cuatro cuerpos calcinados; tres en el asiento trasero y uno en el baúl.

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El capitán Carlos Vélez, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, indicó que la Mitsubishi Outlander está registrada a nombre de un concesionario de autos en Arecibo, mientras que el Hyundai hallado Morovis le pertenece a una persona que reside en el barrio Pesas, en Ciales.

“No son hurtados. Ya tenemos gente de (la División de) Inteligencia de verificando esos lugares”, comentó Vélez, quien dijo que, al momento, no tenía información detallada sobre el historial del dueño del auto encontrado en Morovis.

Pese a la similitud entre ambas escenas, Vélez apuntó que todavía no han sido oficialmente relacionadas una con la otra.

“No es que se estén relacionando, pero no vamos a descartar esa posibilidad”, sostuvo. “Fue más o menos a la misma hora, vehículos calcinados y en diferentes lugares, pero el horario es como una hora y 20 minutos, de Morovis al área de Marcos Soto en Arecibo”.

En el interior de este auto, la Policía encontró los cuerpos calcinados de dos personas, en Arecibo. (Suministrada)

Aunque los autos quemados fueron encontrados en solares baldíos de áreas rurales, Vélez aseguró que identificaron áreas de esas mismas carreteras donde había cámaras de seguridad. Esos vídeos serán revisados para ver si tienen imágenes que sirvan como pista para la pesquisa.

De acuerdo con Vélez, en una de la escenas de Morovis encontraron “varios” casquillos de bala de calibre 2.23 y 9mm, pero no precisó la cantidad.

En cambio, en Arecibo no había casquillos, pero sí vieron que la carrocería del vehículo presentaba lo que parecían ser impactos de bala, lo que será confirmado o descartado por el Instituto de Ciencias Forenses, que también tendrá a su cargo la identificación de los occisos.

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En cuanto a un posible móvil, Vélez no descarta relación con conflictos entre bandos rivales en el narcotráfico, pero dijo que, de momento, no han surgido pistas que apunten a alguna dirección.

También siguen buscando posibles reportes de personas desaparecidas que pudieran relacionarse con alguna de las dos escenas.

El capitán destacó que el CIC de Arecibo recibió el apoyo de investigadores de las divisiones de Homicidios de las regiones aledañas, como Utuado y Vega Baja-Bayamón. También participa personal de las divisiones de Servicios Técnicos, Vehículos Hurtados e Inteligencia y Arrestos, entre otros.

Sin embargo, no dijeron que el caso vaya a pasar a jurisdicción federal.

“Nos estamos reuniendo con las agencias federales porque se han puesto a la disposición de nuestra agencia para cosas como cualquier evidencia que tengamos que someter para evidencia y demás. Están en la mejor disposición de colaborar con nosotros”, expuso el coronel Orlando Rivera, superintendente asociado de asuntos operacionales.