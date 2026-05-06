Aumentan a cinco los casos confirmados de hantavirus en el crucero MV Hondius

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que ya son 5 los casos confirmados de hantavirus en el crucero donde surgió el brote mortal y que permanecía frente a Cabo Verde con casi 150 personas a bordo esperando dirigirse a las Islas Canarias de España.

Más temprano, la agencia de salud de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que tres pacientes con sospecha de infecciones por hantavirus estaban siendo evacuados de un crucero hacia los Países Bajos el miércoles.

Imágenes de Associated Press mostraron a trabajadores de salud con equipo de protección dirigiéndose al barco para la evacuación, que incluía al médico británico del buque, quien, según el Ministerio de Salud de España, había estado en “estado grave” pero ha mejorado. Posteriormente, una ambulancia aérea despegó.

1 / 13 | Dentro del MV Hondius: así luce el crucero afectado por el brote de hantavirus. El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus. - The Associated Press 1 / 13 Dentro del MV Hondius: así luce el crucero afectado por el brote de hantavirus El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus. The Associated Press Compartir

Tres personas han muerto y un cuerpo permanecía en el barco, según la Organización Mundial de la Salud. De los ocho casos registrados, tres fueron confirmados mediante pruebas de laboratorio.

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El hantavirus suele propagarse por la inhalación de excrementos de roedores contaminados y puede transmitirse de persona a persona, aunque eso es raro, según la OMS, cuyo principal experto en epidemias dijo que el riesgo para el público es bajo.

Funcionarios de salud en Europa y África están tratando de identificar a las personas que pudieron haber tenido contacto con quienes abandonaron anteriormente el barco, que partió el 1 de abril desde Sudamérica con paradas en la Antártida y varias islas remotas del Atlántico.

Dos funcionarios argentinos que investigan el origen del brote dijeron que la principal hipótesis del gobierno es que una pareja neerlandesa contrajo el virus mientras observaba aves en la ciudad de Ushuaia antes de embarcar.

Señalaron que la pareja visitó un vertedero durante el recorrido y pudo haber estado expuesta a roedores. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios, con la investigación en curso. Las autoridades habían dicho previamente que Ushuaia y la provincia circundante de Tierra del Fuego nunca habían registrado un caso de hantavirus.

Los funcionarios dicen que quienes permanecen a bordo no muestran síntomas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos indicó que las tres personas evacuadas eran un ciudadano neerlandés de 41 años, un británico de 56 años y un alemán de 65 años, quienes serían trasladados a hospitales especializados en Europa.

Dos permanecen en “estado grave”, dijo el operador neerlandés del barco Oceanwide Expeditions, y el tercero no tenía síntomas pero estaba “estrechamente asociado” con un pasajero alemán que murió en el barco MV Hondius el 2 de mayo.

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Las autoridades de salud dijeron que los pasajeros y la tripulación que aún están en el barco no presentan síntomas y permanecen aislados en sus camarotes. Su viaje hacia las Islas Canarias tomará tres o cuatro días, indicó el Ministerio de Salud de España, añadiendo que la llegada “no representará ningún riesgo para el público”.

Aun así, el presidente regional de las Islas Canarias, Fernando Clavijo, dijo que le preocupa el riesgo para la población y solicitó una reunión con el primer ministro Pedro Sánchez.

Experta de la OMS dice que esto “no es el próximo COVID”

Las autoridades señalaron que los pasajeros dieron positivo por el virus Andes, una especie de hantavirus presente en Sudamérica, principalmente en Argentina y Chile. El virus puede transmitirse entre personas, aunque es poco común y solo mediante contacto cercano, según la OMS. La agencia de salud nunca ha visto un brote de hantavirus en un barco.

“Esto no es el próximo COVID, pero es una enfermedad infecciosa grave”, dijo la principal experta en epidemias de la OMS, Maria Van Kerkhove. “La mayoría de las personas nunca estará expuesta a esto”.

Dos expertos neerlandeses en enfermedades infecciosas se dirigían al barco, dijo Van Kerkhove. El acceso a atención clínica es importante, explicó, porque las personas infectadas pueden desarrollar dificultad respiratoria aguda grave y necesitar oxígeno o ventilación mecánica. El periodo de incubación del hantavirus puede ser de una a seis semanas o más.

El itinerario del barco incluía paradas en el Atlántico Sur, incluyendo la Antártida continental y las remotas islas de Georgia del Sur, Isla Nightingale, Tristan da Cunha, Santa Elena y Ascensión.

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Las autoridades se apresuran a determinar los viajes de un pasajero tras dejar el barco

Las autoridades en Suiza informaron que un ex pasajero que dio positivo estaba siendo tratado en un hospital de Zúrich. Las autoridades sudafricanas habían dicho previamente que dos pasajeros trasladados allí dieron positivo. Uno, un británico, estaba en cuidados intensivos; el otro colapsó y murió en Sudáfrica.

El portavoz de la oficina de salud suiza, Simon Ming, dijo que el paciente había abandonado el barco durante su escala en Santa Elena. No estaba claro cuándo ni cómo viajó a Suiza ni por cuántos otros países pudo haber pasado.

La esposa del paciente no ha mostrado síntomas, pero se encuentra en autoaislamiento como medida de precaución, según un comunicado de la oficina.

“Actualmente no hay riesgo para el público suizo”, indicó la oficina, mientras investiga si el paciente tuvo contacto con otras personas.

Sudáfrica busca a personas que pudieron haber tenido contacto

En Santa Elena, el cuerpo del hombre neerlandés sospechoso de ser el primer caso de hantavirus a bordo fue retirado del barco. Su esposa voló a Sudáfrica, donde colapsó en el aeropuerto de Johannesburgo y murió.

Posteriormente, un hombre británico fue evacuado en la isla Ascensión y trasladado a Sudáfrica.

El operador del barco no ha dicho si otras personas desembarcaron en esos u otros lugares.

El Ministerio de Salud de Sudáfrica indicó que los funcionarios han rastreado a 42 de 62 personas, incluidos trabajadores de salud, que creen que tuvieron contacto con los dos pasajeros infectados que viajaron allí. Las 42 dieron negativo al hantavirus.

Sin embargo, aún deben localizar a 20 personas, incluidas cinco que podrían haber estado en vuelos hacia Sudáfrica con algunos de los pasajeros, así como miembros de la tripulación aérea.