Sospechoso de tiroteo realizó comentario vulgar sobre la Casa Blanca tras disparar a los agentes
Un hombre está imputado de agredir a un oficial federal cerca del Monumento a Washington
6 de mayo de 2026 - 1:08 PM
6 de mayo de 2026 - 1:08 PM
Washington- Un hombre acusado de disparar un arma de fuego contra agentes de la ley cerca del Monumento a Washington esta semana hizo un comentario vulgar sobre la Casa Blanca después de la confrontación, según el fiscal federal superior de la capital de la nación.
El hombre será acusado de agredir a un agente federal y de disparar un arma de fuego durante un delito violento, dijo la fiscal federal Jeanine Pirro a ABC News en una entrevista emitida el martes por la noche.
El sospechoso recibió varios disparos durante el enfrentamiento del lunes y estaba siendo trasladado a un hospital cuando dijo: “‘F&%k la Casa Blanca,’ y ‘Mátame, mátame, mátame’ - tres veces”, dijo Pirro.
Un transeúnte adolescente que recibió un disparo pero no resultó herido de gravedad ha sido dado de alta de un hospital, informó ABC. Las autoridades no especificaron de inmediato si creen que el sospechoso tenía un objetivo concreto.
Durante una rueda de prensa celebrada el lunes, el director adjunto del Servicio Secreto, Matt Quinn, dijo que agentes de paisano avistaron al hombre cerca del complejo de la Casa Blanca y vieron en él la huella de un arma. Los agentes le siguieron brevemente y se pusieron en contacto con agentes uniformados.
El sospechoso intentó huir cuando los agentes del Servicio Secreto se acercaron a él, dijo Quinn. Dijo que el hombre disparó a los agentes antes de que éstos devolvieran el fuego.
Alrededor del momento del tiroteo, el presidente Donald Trump estaba celebrando un evento de pequeñas empresas en la Casa Blanca, que fue brevemente cerrado mientras las autoridades investigaban.
Quinn dijo a los periodistas que no sabía si el incidente iba dirigido a Trump “pero lo averiguaremos”.
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