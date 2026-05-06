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Protestó por cinco días: hombre se baja de un puente en Washington tras manifestarse contra la guerra de Irán

Un activista pone fin a cinco días de protesta contra la Inteligencia Artificial y la guerra en Irán

6 de mayo de 2026 - 1:16 PM

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Personal de emergencia retira a Guido Reichstadter, de 45 años, del puente Frederick Douglass, el miércoles 6 de mayo de 2026 en Washington. Reichstadter, que escaló hasta lo alto del puente Frederick Douglass de Washington la semana pasada, ha bajado, tras su protesta de 6 días. (Julia Demaree-Nikhinson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington- Un manifestante que acampó durante cinco días en lo alto de uno de los puentes de Washington D. C. bajó el miércoles por la mañana, poniendo fin a su postura contra la Inteligencia Artificial y la guerra en Irán.

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Guido Reichstadter, activista residente en Florida, fue visto bajando de uno de los arcos del puente Frederick Douglass Memorial, donde llevaba acampado desde el 1 de mayo. Su presencia provocó atascos periódicos mientras la policía de Washington cerraba carriles y negociaba con él.

La cuenta X de Reichstadter mostraba fotos desde lo alto de uno de los arcos, donde había montado una tienda de campaña. El martes anunció en la web que bajaría y que esperaba ser detenido.

“Espero que esta acción os haya ofrecido algo que os motive e inspire, y que pueda servir de combustible para un mayor compromiso y acción en la causa de la paz y en la lucha por nuestro futuro”, escribió.

La policía de Washington no respondió de inmediato a las preguntas sobre si se presentarían cargos contra él y cuáles podrían ser.

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Breaking NewsWashingtonProtestasManifestacionesConflicto con IránInteligencia artificial
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