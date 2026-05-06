Protestó por cinco días: hombre se baja de un puente en Washington tras manifestarse contra la guerra de Irán
Un activista pone fin a cinco días de protesta contra la Inteligencia Artificial y la guerra en Irán
6 de mayo de 2026 - 1:16 PM
6 de mayo de 2026 - 1:16 PM
Washington- Un manifestante que acampó durante cinco días en lo alto de uno de los puentes de Washington D. C. bajó el miércoles por la mañana, poniendo fin a su postura contra la Inteligencia Artificial y la guerra en Irán.
Guido Reichstadter, activista residente en Florida, fue visto bajando de uno de los arcos del puente Frederick Douglass Memorial, donde llevaba acampado desde el 1 de mayo. Su presencia provocó atascos periódicos mientras la policía de Washington cerraba carriles y negociaba con él.
La cuenta X de Reichstadter mostraba fotos desde lo alto de uno de los arcos, donde había montado una tienda de campaña. El martes anunció en la web que bajaría y que esperaba ser detenido.
Hi it's Guido! I'm still here on the bridge. My water ran out Sunday & I'm heading down in the morning.— Guido Reichstadter (@wolflovesmelon) May 5, 2026
I'll probably be going to jail for a while when I get down. I'll be handing off this account and hopefully we can stay in touch.
I hope that this action has offered… pic.twitter.com/u8MccjyD03
“Espero que esta acción os haya ofrecido algo que os motive e inspire, y que pueda servir de combustible para un mayor compromiso y acción en la causa de la paz y en la lucha por nuestro futuro”, escribió.
La policía de Washington no respondió de inmediato a las preguntas sobre si se presentarían cargos contra él y cuáles podrían ser.
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