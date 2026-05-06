Protestó por cinco días: hombre se baja de un puente en Washington tras manifestarse contra la guerra de Irán

Washington- Un manifestante que acampó durante cinco días en lo alto de uno de los puentes de Washington D. C. bajó el miércoles por la mañana, poniendo fin a su postura contra la Inteligencia Artificial y la guerra en Irán.

Guido Reichstadter, activista residente en Florida, fue visto bajando de uno de los arcos del puente Frederick Douglass Memorial, donde llevaba acampado desde el 1 de mayo. Su presencia provocó atascos periódicos mientras la policía de Washington cerraba carriles y negociaba con él.

La cuenta X de Reichstadter mostraba fotos desde lo alto de uno de los arcos, donde había montado una tienda de campaña. El martes anunció en la web que bajaría y que esperaba ser detenido.

“Espero que esta acción os haya ofrecido algo que os motive e inspire, y que pueda servir de combustible para un mayor compromiso y acción en la causa de la paz y en la lucha por nuestro futuro”, escribió.