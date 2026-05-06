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Mueren periodista dominicana y su madre en un voraz incendio en Nueva York

Fue periodista de moda y belleza para la revista People en Español

6 de mayo de 2026 - 11:46 AM

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La periodista Yolaine Díaz trabajó temas de moda para la revista People en Español. ((Instagram/@chicwantedny))
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La periodista dominicana Yolaine Díaz murió este lunes durante un incendio originado en un edificio de apartamentos de seis pisos en Inwood del alto Manhattan, en Nueva York, junto a su madre, Ana Mirtha Lantigua, y una tercera persona.

Según People en Español, Díaz y su madre encontraron la muerte cuando trataban de escapar de las llamas por la escalera interior y fueron sorprendidas por la humareda, que aparentemente les impidió proseguir en su huida, mientras que el padrastro de la periodista logró escapar por la escalera de incendios exterior.

Las autoridades informaron que el siniestro inició en el primer piso y se propagó por las escaleras de la parte interior del inmueble. Otras 14 personas resultaron heridas Además de las tres víctimas mortales, se registraron 14 heridos y aproximadamente 100 personas quedaron sin hogar.

Díaz, oriunda de Bonao, Monseñor Nouel, vivió en Estados Unidos desde su adolescencia. Era egresada de Lehman College de El Bronx y fue editora de moda y belleza para la revista People en Español, donde empezó hace más de 15 años como interna y fue escalando hasta convertirse en editora.

“Si había alguien que veía las telenovelas en People en Español, no por trabajo, sino porque la apasionaban, era Yolaine Diaz. Ella aportaba a la revista su conocimiento del mundo de las celebridades latinas”, dijo el exeditor en jefe de People en Español Armando Correa.

A lo largo de su carrera, Díaz entrevistó a importantes estrellas del entretenimiento como Shakira, Enrique Iglesias, Jennifer López, Marc Anthony, Eva Longoria, William Levy, Laura Pausini, Daddy Yankee y Rita Moreno.

En 2022, Díaz dejó su puesto en el magacín, pero continuó su vínculo como colaboradora con asiduidad. Su última publicación, una guía de productos de belleza para la primavera, tiene fecha del 26 de abril.

Tags
ManhattanEstados UnidosFuegoPeriodistas
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