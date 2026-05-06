Papa León XIV inaugurará la torre de la Sagrada Familia en Barcelona

ROMA - El Papa León XIV inaugurará la torre central de la famosa basílica de la Sagrada Familia de Barcelona cuando visite España el próximo mes en un viaje de una semana que también le llevará a un centro de acogida de inmigrantes en las Islas Canarias, dijo el Vaticano el miércoles.

Del 6 al 12 de junio, Leo visitará Madrid para reunirse con el Gobierno, el Parlamento y los reyes Felipe VI y Letizia. También presidirá una vigilia de oración con jóvenes que recordará la última vez que un Papa visitó España: 2011, cuando Madrid acogió la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Benedicto XVI.

En Barcelona, Leo estará presente para conmemorar el centenario, el 10 de junio, de la muerte del arquitecto catalán Antoni Gaudí, autor de la Sagrada Familia, la iglesia más alta del mundo. Leo celebrará una misa vespertina en la basílica e inaugurará su Torre de Jesucristo, la altísima pieza central que se trasladó a su lugar en febrero.

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1 / 13 | Entre fe y multitudes: el papa León XIV recorre África en un viaje apostólico de 11 días. Una mujer se arrodilló en oración mientras el papa León XIV llegó al aeropuerto Internacional de Yaounde-Nsimalen, Camerún en el tercer día de su viaje apostólico de 11 días a África. - Andrew Medichini 1 / 13 Entre fe y multitudes: el papa León XIV recorre África en un viaje apostólico de 11 días Una mujer se arrodilló en oración mientras el papa León XIV llegó al aeropuerto Internacional de Yaounde-Nsimalen, Camerún en el tercer día de su viaje apostólico de 11 días a África. Andrew Medichini Compartir

La torre llevó a la Sagrada Familia a su altura máxima, 172½ metros (unos 566 pies) sobre Barcelona, pero el edificio aún dista mucho de estar terminado. Cuando Benedicto XVI la visitó en 2010, consagró la basílica, y cuando León la visite aún habrá asuntos pendientes: Gaudí está en el camino de una posible santidad, pero no será canonizado durante el viaje del Papa, dijeron los obispos españoles el miércoles.

El jefe de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, destacó la importancia de la intervención de León en el Parlamento durante su estancia en España. Son raras las ocasiones en que los Papas se dirigen a los parlamentos extranjeros, y los discursos suelen ser de los más destacados del pontificado.

“Creo que es de gran importancia”, dijo Argüello, porque el Parlamento “como encarnación de la soberanía nacional, necesita reflexionar sobre lo que significa una referencia ética y espiritual en un momento de renovación indudablemente necesaria de nuestra vida democrática.”

Cumplir el deseo del Papa Francisco

León está cumpliendo en muchos sentidos una intención de su predecesor inmediato, el Papa Francisco, al visitar las Islas Canarias, el archipiélago español frente al noroeste de África que es la principal puerta de entrada a España de los migrantes procedentes de África.

Francisco ha hecho del acercamiento a los migrantes y refugiados un sello distintivo de su papado, y León ha seguido su ejemplo exigiendo un trato digno a los migrantes, especialmente en su Estados Unidos natal. Francisco había planeado visitar las Islas Canarias, aunque se mantuvo alejado de la península española durante todo su pontificado de 12 años, ya que dio prioridad a destinos más pequeños lejos de los centros del catolicismo tradicional.

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1 / 15 | “¡Elijan la paz!” El papa León XIV condena las guerras en su primera misa de Pascua. El papa León XIV celebró el domingo su primera misa de Pascua como pontífice con un llamado a deponer las armas y buscar la paz en los conflictos globales mediante el diálogo. - Alessandra Tarantino 1 / 15 “¡Elijan la paz!” El papa León XIV condena las guerras en su primera misa de Pascua El papa León XIV celebró el domingo su primera misa de Pascua como pontífice con un llamado a deponer las armas y buscar la paz en los conflictos globales mediante el diálogo. Alessandra Tarantino Compartir

El Gobierno español del socialista Pedro Sánchez ha defendido la inmigración legal en un momento en que muchos gobiernos europeos intentan reducir la llegada de inmigrantes y aumentar las expulsiones.

En el país ibérico de 50 millones de habitantes se está llevando a cabo una amnistía migratoria que pretende legalizar la situación de unas 500,000 personas que, según el Gobierno, viven en España sin autorización.

Los partidos conservadores de la oposición han criticado el planteamiento, especialmente el partido de extrema derecha Vox, que ha descrito el impulso a la legalización como un “ataque a nuestra identidad”.

Pero el gobierno de izquierdas español ha dicho que la medida cuenta con el apoyo de una amplia coalición que incluye a la Iglesia Católica y a muchos líderes empresariales españoles. La población española está envejeciendo, y Sánchez ha dicho en repetidas ocasiones que el país necesita más trabajadores para mantener su economía en crecimiento y contribuir a la seguridad social.

La población española cuenta actualmente con unos 10 millones de residentes nacidos en el extranjero, es decir, una de cada cinco personas. Muchos proceden de América Latina y África.

Dos días en Canarias

Leo se reunirá con organizaciones que trabajan con migrantes en Las Palmas de Gran Canaria. Al día siguiente se reunirá con migrantes en un centro de acogida de Tenerife y, por separado, con grupos españoles que trabajan con ellos.

Las Islas Canarias están aproximadamente a 65 millas (105 kilómetros) del punto más cercano de África, pero para evitar a las fuerzas de seguridad, muchos emigrantes intentan viajes más largos que pueden durar días o semanas.

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Las islas han sido durante décadas un trampolín para los migrantes que intentan llegar a Europa desde África Occidental y Marruecos. Las llegadas alcanzaron su punto álgido en 2024 con casi 47,000 llegadas, según las estadísticas del Ministerio del Interior español. Tras las presiones y los acuerdos entre la Unión Europea, España y los gobiernos de Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia, las llegadas han disminuido drásticamente, con poco más de 2,000 migrantes desembarcados en Canarias en los cuatro primeros meses de 2026.

Unas semanas después de que Leo visite las Islas Canarias, el primer Papa de la historia nacido en Estados Unidos viajará al principal punto de entrada de migrantes a Europa, la isla italiana de Lampedusa (Sicilia), el 4 de julio, para reunirse allí con los migrantes. Ese es el mismo día en que Estados Unidos celebra el 250 aniversario de su independencia.

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Suman Naishadham informó desde Madrid, y Renata Brito desde Barcelona, España.

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