Un peatón fallece atropellado en Bayamón

Un peatón falleció atropellado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, martes, en Bayamón.

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:45 p.m., en el kilómetro 7.2 de la carretera PR-5, frente al residencial Virgilio Dávila.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “mientras Lionel Rondón Torres transitaba por la vía” en un vehículo Dodge RAM 1500 rojo “no se percató de un peatón que se disponía a cruzar la carretera, dando a lugar que lo impactara con la parte delantera del auto”.

“Debido al impacto la víctima resultó con heridas de carácter grave que le ocasionaron la muerte en el acto”, apuntó el informe policiaco.

“Cabe señalar que el perjudicado cruzaba la vía en un lugar donde no hay acceso peatonal. Al conductor se le realizó la prueba de alcohol mediante aliento arrojando 0.00%”, agregó.

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El agente Juan Sánchez Figueroa, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, en unión al fiscal José Padilla se hicieron cargo de la investigación.