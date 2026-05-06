Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un peatón fallece atropellado en Bayamón

El accidente ocurrió frente al residencial Virgilio Dávila

6 de mayo de 2026 - 8:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este martes, la Policía había reportado 77 fallecimientos en accidentes de tránsito en lo que va de este año, 16 menos que los 93 registrados a la misma fecha en el 2025. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un peatón falleció atropellado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, martes, en Bayamón.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:45 p.m., en el kilómetro 7.2 de la carretera PR-5, frente al residencial Virgilio Dávila.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “mientras Lionel Rondón Torres transitaba por la vía” en un vehículo Dodge RAM 1500 rojo “no se percató de un peatón que se disponía a cruzar la carretera, dando a lugar que lo impactara con la parte delantera del auto”.

“Debido al impacto la víctima resultó con heridas de carácter grave que le ocasionaron la muerte en el acto”, apuntó el informe policiaco.

“Cabe señalar que el perjudicado cruzaba la vía en un lugar donde no hay acceso peatonal. Al conductor se le realizó la prueba de alcohol mediante aliento arrojando 0.00%”, agregó.

El agente Juan Sánchez Figueroa, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, en unión al fiscal José Padilla se hicieron cargo de la investigación.

Hasta este martes, la Policía había reportado 77 fallecimientos en accidentes de tránsito en lo que va de este año, 16 menos que los 93 registrados a la misma fecha en el 2025.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoPeatón arrolladoBayamón
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 6 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: