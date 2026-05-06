Continúa el juicio por jurado contra Elvia Cabrera por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario

Durante la jornada, que inicia a las 9:00 a.m. en la sala 1 ante el juez Luis S. Barreto Altieri, el Ministerio Público continuará llamando a declarar a sus testigos, con el objetivo de reforzar la secuencia de eventos que, según su teoría, vincula a la acusada con el crimen.

Cabrera Rivera y su hija Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años, enfrentan dos cargos: el primero por violación al Artículo 93 del Código Penal, de asesinato en primer grado, y el segundo por infracción al Artículo 6.06 de la Ley de Armas, de uso y/o portación de arma blanca.

La acusada, quien se encuentra sumariada en la Institución Correccional de Bayamón por no prestar el 10% de la fianza de $1 millón impuesta por el Tribunal, se declaró no culpable de los dos cargos durante el primer día del desfile de prueba, el 1 de mayo.

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No obstante, le corresponde a un jurado compuesto por ocho mujeres y cuatro hombres, junto a seis suplentes, evaluar la prueba presentada por las partes en el juicio para, una vez sometido el caso, pasar a deliberar y emitir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad.

1 / 5 | A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia. Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. - Alex Figueroa Cancel 1 / 5 A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. Alex Figueroa Cancel Compartir

De momento, la Fiscalía ha presentado tres testigos en el caso: todos agentes de la Policía que participaron en las primeras etapas del proceso investigativo tras el reporte del incidente, para establecer el contexto, la cronología y las circunstancias de los hechos.

El caso se remonta a la noche del domingo, 10 de agosto de 2025, cuando ocurrieron varias peleas en el desvío Roberto Colón, cerca de la plaza pública de Aibonito, donde se celebró el “Gran Cierre de Verano Municipal”, que contó con música y hasta artesanos.

Según la teoría del Ministerio Público, Cabrera Rivera y su hija —quien estudiaba en la misma escuela que la víctima, la Bonifacio Sánchez Jiménez— habrían actuado en “concierto y común acuerdo” para dar muerte a la adolescente, utilizando un arma blanca.

“La señora acusada sacó de su cartera un objeto punzante, un arma cortante, un arma blanca, algo con lo que tú puedes apuñalar a alguien y quitarle la vida. Se lo dio a su hija, Anthonieska Avilés, y con eso, Anthonieska Avilés apuñaló a la joven Gabriela (unas) 11 veces, quitándole la vida”, narró la fiscal Myriam Nieves Vera.

En su informe inicial, la también fiscal de distrito de Aguadilla afirmó que la muerte Pratts Rosario “no fue un accidente”, sino que ocurrió por “voluntad” de la acusada, quien le entregó un “cuchillo” a su hija para que cometiera “ese acto tan brutal: apuñalar”.

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1 / 9 | "Encuentro por la paz": aiboniteños llevan a cabo una marcha y vigilia tras incidentes violentos. Cientos de personas marcharon en el "Encuentro por la Paz" en Aibonito, en un llamado de la Parroquia de Aibonito para terminar con los actos de violencia. - Suministrada 1 / 9 "Encuentro por la paz": aiboniteños llevan a cabo una marcha y vigilia tras incidentes violentos Cientos de personas marcharon en el "Encuentro por la Paz" en Aibonito, en un llamado de la Parroquia de Aibonito para terminar con los actos de violencia. Suministrada Compartir

Según la agente Adriana Guzmán Cardenales, quien fungía como retén en el cuartel de Aibonito, una mujer llamó a eso de las 12:02 a.m. del lunes, 11 de agosto de 2025 —madrugada en la que murió Pratts Rosario— para alertar sobre una “discusión en el desvío”.

Tras la llamada, se le notificó al agente Alfredo Fortier Soto, quien fue informado de que una persona había resultado herida en el desvío, por lo que a las 12:40 a.m. llegó al Hospital Menonita. Allí, entró a la sala de emergencias y entrevistó a la doctora Carla Mercado.

Como parte de esa primera entrevista, Fortier Soto explicó que la doctora le confirmó que la “menor” murió a las 12:35 a.m., un dato que escribió en sus notas, junto al nombre de la madre de la víctima, dirección residencial, número de teléfono, entre otros datos.

El oficial indicó que Mercado le explicó también que la menor presentaba ocho heridas. La cifra no coincide con la ofrecida por el patólogo Javier Gustavo Serrano, cuya autopsia concluyó que la víctima tenía 11 heridas, siendo la más letal la que le perforó el corazón.

Durante la madrugada de los hechos, Fortier Soto también entrevistó a Chrisangel González Rodríguez, de 16 años, quien recibía asistencia médica en el Hospital Menonita tras resultar herido con un arma blanca durante el incidente ocurrido en el desvío.

1 / 13 | En imágenes: esto fue lo que ocurrió en la vista preliminar de las imputadas del asesinato de Gabriela Nicole. La jueza Marielem Padilla Cotto pospuso este lunes la vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera y su hija Anthoneishka Avilés Cabrera, imputadas por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts, tras la nueva defensa alegar no tener el tiempo suficiente para prepararse. - alexis.cedeno 1 / 13 En imágenes: esto fue lo que ocurrió en la vista preliminar de las imputadas del asesinato de Gabriela Nicole La jueza Marielem Padilla Cotto pospuso este lunes la vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera y su hija Anthoneishka Avilés Cabrera, imputadas por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts, tras la nueva defensa alegar no tener el tiempo suficiente para prepararse. alexis.cedeno Compartir

Según el agente, González Rodríguez, amigo de Pratts Rosario, senaló a “Anthonieska” como la persona que agredió a la víctima. “Explicó también que Gabriela estaba defendiendo a su hermana”, contó al referirse a lo que le habría expresado el joven testigo.

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El menor, además, habría declarado al agente que, cuando la víctima cayó al piso en el desvío, recibió patadas de Antiani Cabrera, hija de la acusada, y que también había otra persona en el lugar: Gabriela Figueroa, apodada “Gaba” y amiga de Anthonieska.

Figueroa declaró en la vista preliminar que Avilés Cabrera le confesó que apuñaló a la víctima. Añadió que su amiga estaba llena de sangre y que, horas después del crimen, durante un intercambio de mensajes en TikTok, le escribió: “Tú vas a hacer lo que mami te diga”.