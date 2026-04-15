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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Completan selección del jurado para el juicio contra Elvia Cabrera Rivera

El Ministerio Público aseguró que todos sus fiscales estarán disponibles para el comienzo

15 de abril de 2026 - 1:31 PM

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Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia.En el foro judicial se llevaba a cabo la vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera, una de las imputadas por el asesinato de la menor.El crimen ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.
1 / 5 | Completan selección del jurado para el juicio contra Elvia Cabrera Rivera. Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. - Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El proceso de selección del jurado para el juicio contra Elvia Cabrera Rivera, coacusada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, se completó este miércoles durante una sesión en el Tribunal de Aibonito.

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Durante la sesión de esta mañana escogieron a dos hombres y una mujer, quienes completaron el grupo de seis suplentes.

Previamente habían seleccionado a ocho mujeres y cuatro hombres como jurados principales para evaluar la prueba que desfilará en la sala 1 del juez Luis S. Barreto Altieri.

Durante la audiencia de hoy también se abordó el tema de la inclusión de tres nuevos fiscales nombrados por el Departamento de Justicia.

La fiscal Myriam Nieves Vera explicó que el requisito establecido por el juez era que los tres fiscales estuvieran en la sala el 1 de mayo.

“Le dije que íbamos a estar preparados para comenzar el caso”, indicó Nieves Vera.

El Departamento de Justicia informó, en la mañana de este martes, el arresto de varias personas relacionadas al asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito.Aunque de inmediato no se precisó cuántas personas fueron detenidas, la Policía luego confirmó el arresto de Elvia Cabrera Rivera, de 40 años.Elvia Cabrera Rivera, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario de 16 años, en Aibonito.
1 / 17 | Caso Gabriela Nicole: así se vio el momento en que trasladaron a dos arrestadas por el crimen. El Departamento de Justicia informó, en la mañana de este martes, el arresto de varias personas relacionadas al asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito. - Pablo Martinez

Justicia anunció, el 7 de abril, que el fiscal Orlando Velázquez Reyes, presentó su renuncia efectiva al 30 de abril, por lo que ya no estaría a cargo de los casos junto con la fiscal Silda Rubio Barreto. Ambos estaban a cargo de enjuiciar tanto a Cabrera Rivera como a su hija y coacusada, Anthonieska Avilés Cabrera.

Ese mismo día, Justicia confirmó que Rubio Barreto permanecería en el caso, y que entraría al grupo los fiscales Edmanuel Santiago Quiles, Jackeline Pizarro Gutiérrez y Nieves Vera.

Durante la vista de hoy, Nieves Vera explicó que ese día Santiago Quiles y Pizarro Gutiérrez serán presentados a los 12 jurados principales, quienes fueron elegidos antes del anuncio de los cambios en el equipo del Ministerio Público.

Ese día, además, el tribunal se asegurará que ninguno de los 12 jurados tenga algún prejuicio a favor o en contra de los fiscales. Dicho proceso se realizó ayer y hoy con los suplentes.

Se supone que ese mismo 1 de mayo comenzará el desfile de prueba.

Trasfondo del caso

En procesos judiciales separados, Cabrera Rivera y Avilés Cabrera enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

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Así reaccionó Lisandra Rosario al conocer que la coacusada por el asesinato de su hija saldrá de prisión bajo “habeas corpus”.

Los hechos ocurrieron el 10 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón, cerca del casco urbano de Aibonito. En el lugar, dos menores de 16 años recibieron heridas punzantes.

Acto seguido, los adolescentes fueron trasladados en autos separados hasta una institución hospitalaria para recibir asistencia. Sin embargo, Pratts Rosario murió la madrugada del 11 de agosto de 2025 en un hospital. Mientras, el otro joven logró recuperarse.

Durante la etapa de vista preliminar, el Ministerio Público presentó evidencia testifical, documental y pericial que buscaba probar su teoría de que las acusadas actuaron en concierto y común acuerdo para el asesinato de Pratts Rosario.

Originalmente los cargos fueron radicados en conjunto, pero fueron separados en la etapa de vista preliminar.

Aunque también se encontró causa para juicio contra Avilés Cabrera, no se ha establecido aún la fecha de inicio.

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Gabriela Nicole Pratts RosarioDepartamento de JusticiaBreaking NewsAibonitoPolicía de Puerto RicoAsesinatosAsesinato de mujeres
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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