Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ucrania ataca instalaciones energéticas rusas, pero niega ataque contra central nuclear

El ejército ucraniano desmintió la “nueva estratagema propagandística” rusa

31 de mayo de 2026 - 9:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Militares de la inteligencia de defensa de Ucrania instalan drones contra Rusia en un lugar no revelado de Ucrania a última hora del jueves 28 de mayo de 2026. (AP Photo/Efrem Lukatsky) (Efrem Lukatsky)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Ucrania lanzó nuevos ataques contra instalaciones energéticas rusas durante la noche del domingo, según informaron las autoridades y los medios de comunicación rusos, mientras que Kiev negó las afirmaciones rusas de que un avión no tripulado ucraniano atacó una central nuclear clave ocupada por el Kremlin.

RELACIONADAS

Los restos de un avión teledirigido prendieron fuego a un almacén de combustible en la región rusa de Rostov, en el suroeste del país, informó el domingo en Telegram el gobernador Yuriy Slyusar. Los habitantes de las viviendas cercanas fueron evacuados.

Los drones también dañaron infraestructuras civiles en la provincia de Sarátov, también en el suroeste de Rusia, según el gobernador Roman Busargin. Astra, un canal de noticias independiente ruso, dijo que una refinería de petróleo estaba en llamas en la capital regional, Sarátov.

Pese al riesgo por la guerra de Rusia, los ucranianos llevaron a cabo una vigilia en el aniversario del desastre en la planta nuclear de Chernóbil en 1986. La conmemoración comenzó a la media noche en la ciudad de Slavutych, en memoria de los fallecidos y de los miles de personas que arriesgaron su vida al exponerse a la radiación para contener sus consecuencias.Unas 600,000 personas, a menudo denominadas los "liquidadores" de Chernóbil, fueron enviadas para combatir el incendio en la central nuclear y limpiar la peor parte de la contaminación.
1 / 12 | Chernóbil: a 40 años del peor accidente nuclear en la historia. Pese al riesgo por la guerra de Rusia, los ucranianos llevaron a cabo una vigilia en el aniversario del desastre en la planta nuclear de Chernóbil en 1986. - The Associated Press

Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra las instalaciones rusas de petróleo y gas, argumentando que el sector energético financia y alimenta directamente la invasión de Moscú, que dura ya más de cuatro años.

Mientras tanto, Kiev negó las afirmaciones de Rusia de que un avión no tripulado ucraniano atacó la central nuclear de Zaporizhzhia, ocupada por Rusia y la mayor de Ucrania y Europa.

Las fuerzas rusas capturaron la planta en las primeras semanas de la guerra, y permanece cerca de las líneas del frente en la región meridional de Zaporizhzhia, una de las cuatro que Rusia se ha anexionado formalmente pese a carecer de pleno control militar o reconocimiento internacional de sus acciones.

Apartamento se mueve de lado a lado por terremoto en Rusia

Apartamento se mueve de lado a lado por terremoto en Rusia

El escalofriante sismo fue captado entre gritos de terror.

La empresa estatal rusa de energía nuclear, Rosatom, declaró el sábado que el dron explotó tras abrir un agujero en la pared de una sala de turbinas. El director general de Rosatom, Alexei Likhachev, acusó a Ucrania de un ataque “deliberado”.

“Esta tarde, un dron de combate kamikaze ucraniano ha impactado contra el edificio de la sala de turbinas de la Unidad de Potencia nº 6, provocando una detonación”, ha declarado Likhachev. Añadió que no se produjeron daños en los equipos principales.

El ejército ucraniano desmintió la “nueva estratagema propagandística” rusa, afirmando que no atacó ni tuvo como objetivo la central. El ejército dijo en un comunicado que se adhiere al derecho internacional humanitario y es consciente de las “consecuencias de cualquier acción dirigida contra instalaciones nucleares.”

Actores participan en una recreación histórica que representa la llegada de trenes tras el fin de la guerra, como parte de las celebraciones previas al aniversario 81 de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, en la estación de tren de Baltiysky en San Petersburgo, Rusia, el jueves 7 de mayo de 2026. Soldados rusos marchan durante el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, el sábado 9 de mayo de 2026.Aviones de combate Su-25 rusos lanzan humo con los colores de la bandera estatal rusa durante el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú.
1 / 27 | Rusia se viste de rojo: conmemoran el 81 aniversario del Día de la Victoria. Actores participan en una recreación histórica que representa la llegada de trenes tras el fin de la guerra, como parte de las celebraciones previas al aniversario 81 de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, en la estación de tren de Baltiysky en San Petersburgo, Rusia, el jueves 7 de mayo de 2026. - Dmitri Lovetsky

“A lo largo de la sección pertinente de la línea del frente, no había combates activos en el momento del incidente, y no se utilizaron armas”, dijo.

Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, expresó su “grave preocupación” tras el incidente en un post en X.

La agencia estatal de supervisión nuclear de Ucrania declaró que los daños alegados por Rusia deben ser verificados por los expertos del OIEA presentes en la central de Zaporizhzhia en el marco de una misión de vigilancia a largo plazo.

La central de Zaporizhzhia ha sido objeto de repetidos ataques desde la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, desatando el temor a un accidente nuclear. Moscú y Kiev se culpan mutuamente de atacar la central a propósito.

Por otra parte, las fuerzas aéreas ucranianas declararon el domingo que habían derribado 212 de los 299 drones lanzados por Rusia durante la noche. Dijo que 14 drones habían alcanzado sus objetivos, mientras que restos de drones cayeron en cinco lugares.

Aviones no tripulados rusos atacaron la ciudad de Dnipro y una refinería de petróleo en la región ucraniana de Rivne, provocando incendios, según las autoridades.

Oleksandr Koval, jefe de la administración regional de Rivne, declaró que no había heridos en la refinería y que los servicios de emergencia se encontraban en el lugar.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsRusiaUcrania
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 31 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: