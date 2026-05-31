Ucrania ataca instalaciones energéticas rusas, pero niega ataque contra central nuclear

Ucrania lanzó nuevos ataques contra instalaciones energéticas rusas durante la noche del domingo, según informaron las autoridades y los medios de comunicación rusos, mientras que Kiev negó las afirmaciones rusas de que un avión no tripulado ucraniano atacó una central nuclear clave ocupada por el Kremlin.

Los restos de un avión teledirigido prendieron fuego a un almacén de combustible en la región rusa de Rostov, en el suroeste del país, informó el domingo en Telegram el gobernador Yuriy Slyusar. Los habitantes de las viviendas cercanas fueron evacuados.

Los drones también dañaron infraestructuras civiles en la provincia de Sarátov, también en el suroeste de Rusia, según el gobernador Roman Busargin. Astra, un canal de noticias independiente ruso, dijo que una refinería de petróleo estaba en llamas en la capital regional, Sarátov.

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Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra las instalaciones rusas de petróleo y gas, argumentando que el sector energético financia y alimenta directamente la invasión de Moscú, que dura ya más de cuatro años.

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Mientras tanto, Kiev negó las afirmaciones de Rusia de que un avión no tripulado ucraniano atacó la central nuclear de Zaporizhzhia, ocupada por Rusia y la mayor de Ucrania y Europa.

Las fuerzas rusas capturaron la planta en las primeras semanas de la guerra, y permanece cerca de las líneas del frente en la región meridional de Zaporizhzhia, una de las cuatro que Rusia se ha anexionado formalmente pese a carecer de pleno control militar o reconocimiento internacional de sus acciones.

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La empresa estatal rusa de energía nuclear, Rosatom, declaró el sábado que el dron explotó tras abrir un agujero en la pared de una sala de turbinas. El director general de Rosatom, Alexei Likhachev, acusó a Ucrania de un ataque “deliberado”.

“Esta tarde, un dron de combate kamikaze ucraniano ha impactado contra el edificio de la sala de turbinas de la Unidad de Potencia nº 6, provocando una detonación”, ha declarado Likhachev. Añadió que no se produjeron daños en los equipos principales.

El ejército ucraniano desmintió la “nueva estratagema propagandística” rusa, afirmando que no atacó ni tuvo como objetivo la central. El ejército dijo en un comunicado que se adhiere al derecho internacional humanitario y es consciente de las “consecuencias de cualquier acción dirigida contra instalaciones nucleares.”

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“A lo largo de la sección pertinente de la línea del frente, no había combates activos en el momento del incidente, y no se utilizaron armas”, dijo.

Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, expresó su “grave preocupación” tras el incidente en un post en X.

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La agencia estatal de supervisión nuclear de Ucrania declaró que los daños alegados por Rusia deben ser verificados por los expertos del OIEA presentes en la central de Zaporizhzhia en el marco de una misión de vigilancia a largo plazo.

La central de Zaporizhzhia ha sido objeto de repetidos ataques desde la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, desatando el temor a un accidente nuclear. Moscú y Kiev se culpan mutuamente de atacar la central a propósito.

Por otra parte, las fuerzas aéreas ucranianas declararon el domingo que habían derribado 212 de los 299 drones lanzados por Rusia durante la noche. Dijo que 14 drones habían alcanzado sus objetivos, mientras que restos de drones cayeron en cinco lugares.

Aviones no tripulados rusos atacaron la ciudad de Dnipro y una refinería de petróleo en la región ucraniana de Rivne, provocando incendios, según las autoridades.

Oleksandr Koval, jefe de la administración regional de Rivne, declaró que no había heridos en la refinería y que los servicios de emergencia se encontraban en el lugar.

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