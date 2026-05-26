Rusia mantiene ataques contra Ucrania mientras Kiev advierte de una posible gran ofensiva

Rusia lanzó más de 100 drones y dos misiles balísticos contra Ucrania durante la noche, informó el martes la Fuerza Aérea ucraniana, mientras que el Ministerio de Exteriores del país señaló que la reciente amenaza de Moscú de golpear Kiev con especial dureza desde el aire no aportaba nada nuevo.

Rusia instó el lunes a los ciudadanos extranjeros, incluidos miembros de misiones diplomáticas, a abandonar la capital ucraniana lo antes posible y dijo a los residentes que se mantuvieran alejados de instalaciones militares y gubernamentales. Afirmó que se estaban preparando “ataques sistemáticos” contra Kiev.

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo por teléfono el lunes al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que Estados Unidos debería evacuar a su personal diplomático de Kiev, según un comunicado del Ministerio de Exteriores. Rubio no dijo si el Departamento de Estado daría ese paso, pero expresó preocupación durante un viaje a India por que la guerra “terrible” en Ucrania pudiera escalar aún más.

PUBLICIDAD

El gobierno de Trump ha intentado durante más de un año detener los combates que estallaron tras la invasión rusa de febrero de 2022. Pero sus esfuerzos no produjeron ningún avance significativo y ahora están en suspenso mientras Washington se centra en la guerra con Irán.

No hay diplomáticos que digan que se van de Kiev

No hubo anuncios de salidas diplomáticas de Kiev. Las delegaciones de la Unión Europea, Francia y Polonia dijeron públicamente que no se irían.

El nivel de amenazas de seguridad que Rusia representa para Kiev y otras ciudades ucranianas “sigue siendo el mismo que en años y meses anteriores”, señaló el Ministerio de Exteriores de Ucrania en un comunicado a última hora del lunes.

1 / 7 | Ante la amenaza rusa: adolescentes en Ucrania comienzan preparación militar práctica . A medida que la invasión rusa se acerca a su 52º mes, las escuelas secundarias ucranianas están pasando de las clases teóricas a la preparación militar práctica, con instructores con experiencia en combate que enseñan a los adolescentes habilidades básicas de combate y supervivencia. - Agencia EFE 1 / 7 Ante la amenaza rusa: adolescentes en Ucrania comienzan preparación militar práctica A medida que la invasión rusa se acerca a su 52º mes, las escuelas secundarias ucranianas están pasando de las clases teóricas a la preparación militar práctica, con instructores con experiencia en combate que enseñan a los adolescentes habilidades básicas de combate y supervivencia. Agencia EFE Compartir

Rusia ha lanzado de forma continua ataques con misiles y drones contra la capital durante más de cuatro años, indicó, y añadió que Ucrania estaba preparada para ayudar a las misiones diplomáticas que busquen medidas de seguridad adicionales.

Rusia afirmó que su mayor ataque con misiles del año, el fin de semana pasado, fue una respuesta al mortífero ataque ucraniano con drones del viernes contra lo que Moscú dijo que era una residencia estudiantil en Starobilsk, una ciudad de la región ucraniana de Luhansk ocupada por Rusia.

Pero el Estado Mayor General ucraniano sostuvo que su ataque en Starobilsk alcanzó la sede local de la unidad especial de drones del ejército ruso.

Ucrania sigue sin misiles antiaéreos

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, señaló que los sofisticados sistemas de defensa antiaérea de fabricación estadounidense que Ucrania necesita para detener los misiles balísticos rusos escasean debido a la guerra con Irán.

PUBLICIDAD

“Lamentablemente, desde hace mucho tiempo no ha habido avances con Estados Unidos para ampliar la producción de capacidades antibalísticas”, escribió Zelensky en redes sociales a última hora del lunes, y añadió que Kiev está trabajando con Europa para mejorar sus propias capacidades antibalísticas en cantidades suficientes.

1 / 27 | Rusia se viste de rojo: conmemoran el 81 aniversario del Día de la Victoria. Actores participan en una recreación histórica que representa la llegada de trenes tras el fin de la guerra, como parte de las celebraciones previas al aniversario 81 de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, en la estación de tren de Baltiysky en San Petersburgo, Rusia, el jueves 7 de mayo de 2026. - Dmitri Lovetsky 1 / 27 Rusia se viste de rojo: conmemoran el 81 aniversario del Día de la Victoria Actores participan en una recreación histórica que representa la llegada de trenes tras el fin de la guerra, como parte de las celebraciones previas al aniversario 81 de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, en la estación de tren de Baltiysky en San Petersburgo, Rusia, el jueves 7 de mayo de 2026. Dmitri Lovetsky Compartir

Indicó que los avances ucranianos en el campo de batalla en los últimos meses le han permitido “estabilizar” la línea del frente de 780 millas en el este y el sur de Ucrania, lo que sugiere que las fuerzas de Kiev están resistiendo frente al ejército más grande de Rusia.

La ofensiva de primavera de Rusia está flaqueando, ya que los ataques ucranianos con drones de alcance medio interrumpen sus líneas de suministro en la retaguardia, según el Instituto para el Estudio de la Guerra.