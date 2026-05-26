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Rusia mantiene ataques contra Ucrania mientras Kiev advierte de una posible gran ofensiva

La Fuerza Aérea ucraniana informó sobre más de 100 drones y dos misiles balísticos lanzados

26 de mayo de 2026 - 2:20 PM

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Un militar ucraniano de la Compañía Cerberus de Sistemas Terrestres No Tripulados, de la 60º Brigada Mecanizada Separada, Tercer Cuerpo del Ejército, participa en un ejercicio con un dron de combate terrestre durante un entrenamiento en la región de Járkiv, Ucrania. (Andrii Marienko)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Rusia lanzó más de 100 drones y dos misiles balísticos contra Ucrania durante la noche, informó el martes la Fuerza Aérea ucraniana, mientras que el Ministerio de Exteriores del país señaló que la reciente amenaza de Moscú de golpear Kiev con especial dureza desde el aire no aportaba nada nuevo.

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Rusia instó el lunes a los ciudadanos extranjeros, incluidos miembros de misiones diplomáticas, a abandonar la capital ucraniana lo antes posible y dijo a los residentes que se mantuvieran alejados de instalaciones militares y gubernamentales. Afirmó que se estaban preparando “ataques sistemáticos” contra Kiev.

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo por teléfono el lunes al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que Estados Unidos debería evacuar a su personal diplomático de Kiev, según un comunicado del Ministerio de Exteriores. Rubio no dijo si el Departamento de Estado daría ese paso, pero expresó preocupación durante un viaje a India por que la guerra “terrible” en Ucrania pudiera escalar aún más.

El gobierno de Trump ha intentado durante más de un año detener los combates que estallaron tras la invasión rusa de febrero de 2022. Pero sus esfuerzos no produjeron ningún avance significativo y ahora están en suspenso mientras Washington se centra en la guerra con Irán.

No hay diplomáticos que digan que se van de Kiev

No hubo anuncios de salidas diplomáticas de Kiev. Las delegaciones de la Unión Europea, Francia y Polonia dijeron públicamente que no se irían.

El nivel de amenazas de seguridad que Rusia representa para Kiev y otras ciudades ucranianas “sigue siendo el mismo que en años y meses anteriores”, señaló el Ministerio de Exteriores de Ucrania en un comunicado a última hora del lunes.

A medida que la invasión rusa se acerca a su 52º mes, las escuelas secundarias ucranianas están pasando de las clases teóricas a la preparación militar práctica, con instructores con experiencia en combate que enseñan a los adolescentes habilidades básicas de combate y supervivencia.Más de 13,000 estudiantes de entre 15 y 17 años asisten a clases en más de una docena de centros especiales establecidos por las autoridades locales en Leópolis.Oksana, de 16 años (i), y su instructora de medicina militar, Svitlana, durante clases de preparación militar en Leópolis, Ucrania. La adolescente logró avanzar a un entrenamiento más avanzado para civiles ofrecido por unidades del ejército ucraniano.
1 / 7 | Ante la amenaza rusa: adolescentes en Ucrania comienzan preparación militar práctica . A medida que la invasión rusa se acerca a su 52º mes, las escuelas secundarias ucranianas están pasando de las clases teóricas a la preparación militar práctica, con instructores con experiencia en combate que enseñan a los adolescentes habilidades básicas de combate y supervivencia. - Agencia EFE

Rusia ha lanzado de forma continua ataques con misiles y drones contra la capital durante más de cuatro años, indicó, y añadió que Ucrania estaba preparada para ayudar a las misiones diplomáticas que busquen medidas de seguridad adicionales.

Rusia afirmó que su mayor ataque con misiles del año, el fin de semana pasado, fue una respuesta al mortífero ataque ucraniano con drones del viernes contra lo que Moscú dijo que era una residencia estudiantil en Starobilsk, una ciudad de la región ucraniana de Luhansk ocupada por Rusia.

Pero el Estado Mayor General ucraniano sostuvo que su ataque en Starobilsk alcanzó la sede local de la unidad especial de drones del ejército ruso.

Ucrania sigue sin misiles antiaéreos

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, señaló que los sofisticados sistemas de defensa antiaérea de fabricación estadounidense que Ucrania necesita para detener los misiles balísticos rusos escasean debido a la guerra con Irán.

“Lamentablemente, desde hace mucho tiempo no ha habido avances con Estados Unidos para ampliar la producción de capacidades antibalísticas”, escribió Zelensky en redes sociales a última hora del lunes, y añadió que Kiev está trabajando con Europa para mejorar sus propias capacidades antibalísticas en cantidades suficientes.

Actores participan en una recreación histórica que representa la llegada de trenes tras el fin de la guerra, como parte de las celebraciones previas al aniversario 81 de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, en la estación de tren de Baltiysky en San Petersburgo, Rusia, el jueves 7 de mayo de 2026. Soldados rusos marchan durante el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, el sábado 9 de mayo de 2026.Aviones de combate Su-25 rusos lanzan humo con los colores de la bandera estatal rusa durante el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú.
1 / 27 | Rusia se viste de rojo: conmemoran el 81 aniversario del Día de la Victoria. Actores participan en una recreación histórica que representa la llegada de trenes tras el fin de la guerra, como parte de las celebraciones previas al aniversario 81 de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, en la estación de tren de Baltiysky en San Petersburgo, Rusia, el jueves 7 de mayo de 2026. - Dmitri Lovetsky

Indicó que los avances ucranianos en el campo de batalla en los últimos meses le han permitido “estabilizar” la línea del frente de 780 millas en el este y el sur de Ucrania, lo que sugiere que las fuerzas de Kiev están resistiendo frente al ejército más grande de Rusia.

La ofensiva de primavera de Rusia está flaqueando, ya que los ataques ucranianos con drones de alcance medio interrumpen sus líneas de suministro en la retaguardia, según el Instituto para el Estudio de la Guerra.

La advertencia de Moscú sobre ataques importantes busca desviar la atención pública de su “pobre desempeño en el campo de batalla” y de las presiones económicas causadas por los costes de la guerra y las sanciones internacionales, señaló a última hora del lunes el centro de estudios con sede en Washington.

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