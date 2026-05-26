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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Varios pueblos bajo advertencia de inundaciones debido a fuertes aguaceros

Conoce cuáles son los municipios que se están viendo afectados por la llluvia

26 de mayo de 2026 - 2:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De acuerdo con la agencia meteorológica, a la 1:19 p.m., el radar Doppler registró lluvias intensas asociadas a tronadas. (Carlos Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra nueva sección de El Tiempo, en la cual podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este martes una advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico que experimentan fuertes aguaceros tras el paso de una onda tropical y debido a la presencia de humedad en la región.

Según la dependencia federal, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia de inundaciones:

  • Añasco, Las Marías y Mayagüez: hasta las 3:00 p.m.
  • Arecibo, Barceloneta, Florida y Manatí: hasta las 4:30 p.m.

De acuerdo con la agencia meteorológica, a la 1:19 p.m., el radar Doppler registró lluvias intensas asociadas a tronadas.

Entre una a dos pulgadas de lluvia ya han caído en los municipios afectados y se espera al menos dos pulgadas adicionales de precipitación.

Más temprano, el meteórologo David Sánchez, del SNM, anticipó a El Nuevo Día que una zona de humedad asociada a una onda tropical que pasó por el mar Caribe provocaría un aumento en la actividad de aguaceros y tronadas aisladas.

Sostuvo que, durante la mañana, la actividad de lluvia podría concentrarse sobre el este de la isla, mientras que en horas de la tarde se espera que los aguaceros más fuertes se desarrollen sobre el interior y el oeste.

Como resultado, existe un riesgo elevado de inundaciones urbanas, especialmente para sectores del oeste.

Tags
Breaking NewsTiempo en Puerto RicoLluviaAdvertencia de inundacionesInundacionesServicio Nacional de Meteorología
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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