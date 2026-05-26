Varios pueblos bajo advertencia de inundaciones debido a fuertes aguaceros

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este martes una advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico que experimentan fuertes aguaceros tras el paso de una onda tropical y debido a la presencia de humedad en la región.

Según la dependencia federal, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia de inundaciones:

Añasco, Las Marías y Mayagüez: hasta las 3:00 p.m.

hasta las 3:00 p.m. Arecibo, Barceloneta, Florida y Manatí: hasta las 4:30 p.m.

De acuerdo con la agencia meteorológica, a la 1:19 p.m., el radar Doppler registró lluvias intensas asociadas a tronadas.

Entre una a dos pulgadas de lluvia ya han caído en los municipios afectados y se espera al menos dos pulgadas adicionales de precipitación.

Más temprano, el meteórologo David Sánchez, del SNM, anticipó a El Nuevo Día que una zona de humedad asociada a una onda tropical que pasó por el mar Caribe provocaría un aumento en la actividad de aguaceros y tronadas aisladas.

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Sostuvo que, durante la mañana, la actividad de lluvia podría concentrarse sobre el este de la isla, mientras que en horas de la tarde se espera que los aguaceros más fuertes se desarrollen sobre el interior y el oeste.