Un martes lluvioso: advierten sobre aguaceros y tronadas asociados a onda tropical

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Una zona de humedad asociada a una onda tropical que pasó por el mar Caribe ayer provocará este martes un aumento en la actividad de aguaceros y tronadas aisladas sobre Puerto Rico, informó David Sánchez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Durante la mañana, la actividad de lluvia podría concentrarse sobre el este de la isla, mientras que en horas de la tarde se espera que los aguaceros más fuertes se desarrollen sobre el interior y el oeste.

Como resultado, existe un riesgo elevado de inundaciones urbanas, especialmente para sectores del oeste. Mientras, el riesgo será limitado para el este y partes del interior.

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¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Debido a la nubosidad, las temperaturas no subirán tanto como en días anteriores. Sin embargo, Sánchez indicó que aún podría sentirse caluroso en el sur y sureste, donde las máximas pudieran alcanzar los 90 grados Fahrenheit.

En las zonas costeras, las temperaturas estarían en los medios 80 grados, mientras que en la montaña rondarían los medios 70.

En cuanto a las condiciones marítimas, el meteorólogo señaló que permanece en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas por oleaje de entre seis y ocho pies.

Además, alertó que se mantiene un riesgo alto de corrientes marinas hasta horas de la noche para todas las playas del norte, este y sureste, incluyendo Vieques y Culebra.