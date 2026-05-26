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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un martes lluvioso: advierten sobre aguaceros y tronadas asociados a onda tropical

También se mantiene un riesgo alto de corrientes marinas para playas del norte, este y sureste, incluyendo Vieques y Culebra

26 de mayo de 2026 - 7:40 AM

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Existe un riesgo elevado de inundaciones urbanas, especialmente para sectores del oeste. (alexis.cedeno)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Una zona de humedad asociada a una onda tropical que pasó por el mar Caribe ayer provocará este martes un aumento en la actividad de aguaceros y tronadas aisladas sobre Puerto Rico, informó David Sánchez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Durante la mañana, la actividad de lluvia podría concentrarse sobre el este de la isla, mientras que en horas de la tarde se espera que los aguaceros más fuertes se desarrollen sobre el interior y el oeste.

Como resultado, existe un riesgo elevado de inundaciones urbanas, especialmente para sectores del oeste. Mientras, el riesgo será limitado para el este y partes del interior.

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Debido a la nubosidad, las temperaturas no subirán tanto como en días anteriores. Sin embargo, Sánchez indicó que aún podría sentirse caluroso en el sur y sureste, donde las máximas pudieran alcanzar los 90 grados Fahrenheit.

En las zonas costeras, las temperaturas estarían en los medios 80 grados, mientras que en la montaña rondarían los medios 70.

En cuanto a las condiciones marítimas, el meteorólogo señaló que permanece en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas por oleaje de entre seis y ocho pies.

Además, alertó que se mantiene un riesgo alto de corrientes marinas hasta horas de la noche para todas las playas del norte, este y sureste, incluyendo Vieques y Culebra.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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