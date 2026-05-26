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Cuatro muertos y cinco heridos en un choque entre un tren y un autobús escolar en Bélgica

La guagua escolar llevaba siete niños a bordo cuando intentó cruzar las vías del tren

26 de mayo de 2026 - 7:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rescatistas en el lugar de un choque entre un tren y un autobús escolar en Buggenhout. (Koen Baten)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Buggenhout - Cuatro personas, entre ellas dos niños, fallecieron en un choque entre un tren y un autobús escolar en el norte de Bélgica, informaron el martes los fiscales federales.

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Cinco niños fueron trasladados al hospital en estado grave.

El accidente tuvo lugar en un paso a nivel durante la hora punta de la mañana, cerca de la localidad de Buggenhout, a unas 20 millas (30 kilómetros) al noroeste de Bruselas, la capital.

La policía inicialmente indicó que “varias personas” resultaron heridas en el accidente, pero que no podía proporcionar más detalles.

La emisora privada belga VTM informó que cuatro personas murieron, pero la policía no confirmó si hubo fallecidos “por respeto a las familias de los implicados”.

VTM dijo que las barreras del paso a nivel estaban bajadas, pero que el autobús aparentemente intentó cruzar de todos modos y fue embestido por el tren. En el minibús viajaban siete estudiantes, además de un conductor y una persona acompañante.

Un reportero de The Associated Press en el lugar dijo que el autobús, gravemente dañado, yacía volcado de lado. Expertos forenses con trajes protectores blancos y guantes tomaban fotos de la escena. Cerca se instaló una carpa blanca desplegable. El tren estaba relativamente intacto.

En una publicación en redes sociales, el ministro del Interior belga, Bernard Quintin, expresó una “gran tristeza” por “el trágico accidente en Buggenhout, donde un autobús escolar fue embestido por un tren. Mis pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Accidentes de trenesTrenesGuagua escolarBélgicaBreaking News
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