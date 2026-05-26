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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mueren dos jóvenes de 19 y 23 años en un choque en Manatí

La Policía informó que el exceso de velocidad fue un factor en el accidente de tránsito

26 de mayo de 2026 - 6:27 AM

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En el informe de la Policía se indica que a eso de las 7:40 a.m. de hoy, lunes, María del C. Marrero Álvarez, vecina de Arecibo, chocó su auto Toyota Corolla contra el objeto fijo.
El auto se salió de la vía de rodaje, impactó un rótulo y luego un poste del alumbrado.
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Dos jóvenes de 19 y 23 años fallecieron en la noche del lunes luego de sufrir un accidente de tránsito en el auto en el que ambos viajaban.

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El choque se reportó a eso de las 11:42 p.m., en la PR-149 en Manatí.

La Policía informó que el conductor del auto BMW528i, Carlos Javier Cruz Ocasio, de 23 años, “presuntamente transitaba a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del volante”.

A causa de esto, el auto se salió de la vía de rodaje, impactó un rótulo y luego un poste del alumbrado.

Cruz Ocasio sufrió heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto.

El pasajero del vehículo de 19 años, identificado como Joshua Jovany Morales, resultó herido y fue transportado a un hospital de la zona, donde posteriormente falleció.

La investigación fue realizada por el agente José Hernández Valle, supervisado por el sargento Jorge L. Trinidad Gómez, junto con la fiscal Ilia Reichard. El vehículo fue ocupado como parte de la pesquisa.

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ManatíAccidentes de TránsitoPolicía de Puerto RicoBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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