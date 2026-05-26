Mueren dos jóvenes de 19 y 23 años en un choque en Manatí

Dos jóvenes de 19 y 23 años fallecieron en la noche del lunes luego de sufrir un accidente de tránsito en el auto en el que ambos viajaban.

El choque se reportó a eso de las 11:42 p.m., en la PR-149 en Manatí.

La Policía informó que el conductor del auto BMW528i, Carlos Javier Cruz Ocasio, de 23 años, “presuntamente transitaba a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del volante”.

A causa de esto, el auto se salió de la vía de rodaje, impactó un rótulo y luego un poste del alumbrado.

Cruz Ocasio sufrió heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto.

El pasajero del vehículo de 19 años, identificado como Joshua Jovany Morales, resultó herido y fue transportado a un hospital de la zona, donde posteriormente falleció.