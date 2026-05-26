Conocer es crecer: Cómo cuidar la salud de tu piel en el verano
Es el órgano más grande del cuerpo y ayuda a prevenir infecciones
26 de mayo de 2026 - 6:00 AM
26 de mayo de 2026 - 6:00 AM
La piel es el órgano más grande del cuerpo, pues cubre todo su exterior. De acuerdo con MedlinePlus, portal producido por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la piel te protege y ayuda a mantenerte saludable de distintas maneras:
Como la piel cubre y protege al cuerpo, es importante cuidarla y mantenerla saludable, sobre todo en el verano, cuando se suelen realizar más actividades al aire libre. Los rayos ultravioleta (UV) provenientes del sol pueden penetrar la piel, dañar las células y provocar quemaduras. Para proteger tu piel de los rayos UV, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan:
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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:
Título: El detective solar: protege a tu piel
Objetivo: Identificar las formas básicas de proteger la piel del sol mediante un juego interactivo.
Materiales:
Desarrollo:
Evaluación: Observar si los niños identifican al menos tres medidas de protección y si comprenden que el sol fuerte quema la piel.
Título: Campaña de concienciación: Más que estética, salud.
Objetivo: Analizar críticamente los riesgos de la exposición solar excesiva y diseñar una campaña digital para promover hábitos saludables.
Materiales:
Desarrollo:
Preguntas:
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