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Conocer es crecer: Cómo cuidar la salud de tu piel en el verano

Es el órgano más grande del cuerpo y ayuda a prevenir infecciones

26 de mayo de 2026 - 6:00 AM

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Para proteger la piel de los rayos ultravioleta, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan utilizar protector solar con un SPF de 15 o más. (Shutterstock)
Por El Nuevo Día Educador
Nota del editor
Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

La piel es el órgano más grande del cuerpo, pues cubre todo su exterior. De acuerdo con MedlinePlus, portal producido por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la piel te protege y ayuda a mantenerte saludable de distintas maneras:

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  • te ayuda a sentir calor, frío y dolor;
  • evita la deshidratación al retener los fluidos corporales;
  • ayuda a prevenir infecciones al impedir la entrada de gérmenes dañinos;
  • produce vitamina D cuando se expone al sol;
  • ayuda a controlar la temperatura del cuerpo.

Como la piel cubre y protege al cuerpo, es importante cuidarla y mantenerla saludable, sobre todo en el verano, cuando se suelen realizar más actividades al aire libre. Los rayos ultravioleta (UV) provenientes del sol pueden penetrar la piel, dañar las células y provocar quemaduras. Para proteger tu piel de los rayos UV, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan:

  • evitar la exposición directa al sol cuando sus rayos son más fuertes (entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m.);
  • utilizar protector solar con un SPF de 15 o más;
  • usar gafas de sol que le brinden 100% de protección contra los rayos UV;
  • evitar el uso de lámparas solares y las camas para broncearse.

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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Escuela Elemental

Título: El detective solar: protege a tu piel

Objetivo: Identificar las formas básicas de proteger la piel del sol mediante un juego interactivo.

Materiales:

  • Imagen grande de un niño o niña (en cartulina o proyector)
  • Tarjetas recortables con dibujos o palabras: sombrero, gafas de sol, protector solar, sombrilla, camisa de manga larga, reloj marcando las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m., nube con sol tachado (para evitar horario pico)
  • Pegamento o cinta adhesiva
  • Canción corta sobre el cuidado del sol (opcional)

Desarrollo:

  1. El docente muestra la imagen del niño o niña y dice: «Esta es Valentina. Le encanta jugar en el parque, pero el sol fuerte puede lastimar su piel. Necesitamos ayudarla a protegerse».
  2. Los niños, por turnos, toman una tarjeta, explican qué es y cómo protege la piel, y la pegan alrededor de la imagen (ejemplo: ponen el sombrero en la cabeza, las gafas en los ojos, el protector solar en los brazos).
  3. Luego, el docente coloca el reloj y pregunta: ¿A qué hora el sol es más peligroso? Los niños señalan entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m., y pegan la tarjeta con el sol tachado.

Evaluación: Observar si los niños identifican al menos tres medidas de protección y si comprenden que el sol fuerte quema la piel.

Escuela Secundaria

Título: Campaña de concienciación: Más que estética, salud.

Objetivo: Analizar críticamente los riesgos de la exposición solar excesiva y diseñar una campaña digital para promover hábitos saludables.

Materiales:

  • Acceso a internet o a artículos impresos sobre cáncer de piel, fotoenvejecimiento y SPF
  • Cartulinas, marcadores, o dispositivos para crear contenido digital (Canva, PowerPoint, redes sociales simuladas)
  • Ejemplos de campañas reales (e.g., No te quemes de la Academia Americana de Dermatología)

Desarrollo:

  1. Introducción (10 min): El docente presenta datos clave: los rayos UV dañan el ADN de las células, las camas bronceadoras aumentan el riesgo de melanoma en un 75% en menores de 35 años, y el protector solar debe ser SPF 30+ y reaplicarse cada dos horas.
  2. Análisis en parejas (15 min.): Los estudiantes leen un caso real (o ficticio) de un adolescente que usó camas solares y desarrolló cáncer de piel. Discuten: ¿Por qué la gente busca broncearse aunque sepa los riesgos? ¿Presión social? ¿Moda?
  3. Creación de campaña (20 min.): Cada grupo diseña un contenido para redes sociales (Instagram, TikTok o flyer) dirigido a adolescentes. Debe incluir:
  • Un eslogan atractivo (ej. Bronceado de hoy, arruga de mañana)
  • Tres recomendaciones concretas (protector solar de amplio espectro, evitar horas pico, gafas UV100%)
  • Un dato científico breve
  • Una alternativa saludable (ej. autobronceador seguro, sombra, ropa que protege de los rayos UV)

Preguntas:

  1. ¿Qué aprendiste hoy sobre el cuidado de la piel que no sabías antes? ¿Cómo cambiará tu comportamiento cuando estés al sol la próxima vez?
  2. ¿Qué fue lo más difícil de entender o de aplicar de este tema? ¿Por qué crees que muchas personas, incluso sabiendo los riesgos, siguen bronceándose sin protección?
  3. Si tuvieras que explicarle a un amigo o familiar por qué es importante evitar las camas solares y las lámparas UV, ¿qué argumentos usarías basándote en lo que aprendiste?
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