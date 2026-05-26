Alumnos de Río Grande y Trujillo Alto empacan 300 compras para personas necesitadas

San Juan - “Es muy lindo ver a tantos jóvenes dar de su parte sin recibir nada a cambio para que personas en necesidad tengan con qué alimentarse”.

Así resumió Jaynelisse Ortiz Morales, alumna de undécimo grado de la Escuela Superior Pedro Falú Orellano, de Río Grande, lo ocurrido durante la iniciativa #HazQueCuente, en que unos 60 estudiantes empacaron 300 compras de alimentos durante un evento de voluntariado liderado por la entidad sin fines de lucro United Way Puerto Rico y el Departamento de Educación (DE).

Durante la actividad, que tuvo lugar este mes en la Cancha Jaime Luis González Inclán, en San Juan, estudiantes y maestros de la Escuela Superior Pedro Falú Orellano, de Río Grande, y la Escuela Vocacional Petra Zenón de Fabery, de Trujillo Alto, primero participaron de varias dinámicas grupales y luego procedieron a empacar, junto a 30 voluntarios corporativos, alimentos no perecederos donados por la empresa Goya. Fue una experiencia de aprendizaje y servicio en la que completaron cinco horas de voluntariado.

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Glorymar Rivera Báez, presidenta y principal oficial ejecutiva de United Way Puerto Rico, informó que las compras serían distribuidas por tres instituciones sin fines de lucro afiliadas a su organización: el Centro de Orientación y Acción Social, Inc. (COASI), de Vega Alta; Programa del Adolescente de Naranjito, Inc. (PANI) y Corporación Milagros del Amor, de Caguas.

Rivera Báez indicó que la iniciativa #HazQueCuente fue el cierre del año escolar del Club Me Importas Tú, dirigido a jóvenes de 13 a 18 años. El club, que estuvo activo entre 1994 y 2017, fue relanzado en 2025 por United Way Puerto Rico en alianza con el DE.

En las reuniones del club, los estudiantes trabajan módulos diseñados para combinar el aprendizaje con experiencias prácticas de servicio. Su propósito es fomentar el liderazgo, la responsabilidad social y el voluntariado en escuelas públicas y privadas.

“A finales de 2025, comenzamos a trabajar con unas 60 escuelas interesadas en unirse al club”, dijo Rivera Báez. Agregó que la escuela de Trujillo Alto fue la primera en hacer la iniciación de su club y que se espera que otros planteles hagan lo propio en agosto de este año.

Johadely Méndez Hernández, estudiante de undécimo grado de la Escuela Vocacional Petra Zenón de Fabery, de Trujillo Alto, es parte del Club Me Importas Tú del plantel y estuvo en la iniciación. “Me interesó ser parte del club porque me gusta ayudar a los demás”, dijo la joven. “Es una experiencia única porque conectas con otros y descubres en qué eres bueno”.

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“Queremos que nuestros jóvenes conecten con sus comunidades y quieran dejar un legado”, expresó la presidenta de United Way Puerto Rico acerca de los clubes que incentivan el voluntariado.

Rivera Báez agregó que el voluntariado juvenil también permite a las entidades sin fines de lucro aumentar sus capacidades. “Los jóvenes, con su energía, ayudan a las organizaciones a mantenerse activas y los jóvenes aprenden de primera mano cómo estas organizaciones marcan la diferencia en el país”, sostuvo.

Con ella coincidió el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, quien manifestó que actividades como esta sirven para que los jóvenes “comprendan la importancia de mirar su entorno y ver cómo, desde los distintos lugares en donde están, como estudiantes y futuros profesionales, pueden colaborar con el desarrollo de sus comunidades”.