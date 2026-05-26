16 campamentos y talleres de verano para niños y jóvenes

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Cine, artes marciales, gimnasia, fútbol, equitación, ciencia y arte son solo algunas de las opciones de campamentos y talleres de verano que aún están disponibles para niños y jóvenes alrededor de la isla.

Si aún no has encontrado un campamento para tus hijos, aquí presentamos 16 alternativas con distintos costos y ofrecimientos:

A distancia

Taller Futur@ Astrónom@

Edades: Para estudiantes que cursen de noveno a duodécimo grado en agosto de 2026

Fechas: Del 27 al 31 de julio

Horario: De 9:00 a.m. a 4:00p.m.

Lugar: A distancia

Resumen: El taller ofrecido por el Observatorio Astronómico de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, brindará una introducción a los fundamentos de la astronomía, incluyendo los ciclos del cielo, el sistema solar, la exploración espacial y la evolución de las estrellas y galaxias.

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Costo: Gratis

Contacto: observatorio.uprh@upr.edu o llenar la solicitud en: https://forms.gle/U5WqLfZBLiYgAwLW9

Area Metro

Equestrian Summer Activities

Edades: 7-12 años

Fechas: Del 1 al 5 de junio y del 8 al 12 de junio

Horario: De 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Lugar: Centro Ecuestre del Parque Julio Enrique Monagas, en Bayamón

Resumen: Aprende a montar a caballo, equitación y los cuidados básicos del caballo, además de manualidades, voleibol de playa y otras actividades. Incluye almuerzo.

Costo: $175 por semana

Contacto: Por Whatsapp al 939-335-2655

Utopía

Edades: 3-16 años

Fechas: Del 1 al 26 de junio

Horario: De 8:30 a.m. a 3:30 p.m.

Lugar: Saint Monica Bilingual School, en Santurce

Resumen: Niños y jóvenes aprenderán artes plásticas, teatro, circo, música, baile, huerto y artes culinarias.

Costo: $475 de matrícula + $150 para materiales y montaje del espectáculo final

Verano de Diseño

Edades: 15-17 años

Fechas: Del 1 al 24 de julio de 2026

Horario: De 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

Lugar: Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina

Resumen: Profesores del recinto ofrecerán talleres de fotografía, video, artes gráficas y diseño de interiores. Cada joven creará un porfolio con sus mejores proyectos. Incluye almuerzos y excursiones.

Costo: $699

Verano Inmersivo en Atlantic University

Edades: 12-18 años

Fechas: Del 8 de junio al 3 de julio

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Horario: De 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Lugar: Atlantic University, en Guaynabo

Resumen: Cada semana presenta una combinación única de experiencias en áreas como animación, cine, diseño, desarrollo de videojuegos, programación, edición multimedia, esports y tecnología creativa, complementadas con actividades recreativas.

Costo: $250 por persona por semana

Contacto: verano@atlantic.edu y 787-720-1022

Taller intensivo de cine móvil

Edades: Estudiantes de escuela intermedia y superior

Fechas: 1 al 18 de junio

Horario: De 8:30 a.m. a 12:00 p.m.

Lugar: Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras

Resumen: El taller brindará experiencias prácticas en: escritura de guión, dirección, filmación y edición de cortometraje usando solamente dispositivos móviles.

Costo: $400

Contacto: https://decep.uprrp.edu/, faci.uprrp@upr.edu y 787-764-0000 ext. 85301 y 85315

Clínicas de Verano Soccer Kids PR

Edades: 6-15 años

Fechas: Del 1 al 26 de junio

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Lugar: Parque Las Américas, en San Juan (Cerca de Centro Médico)

Resumen: Clínicas para niños y niñas, con enfoque en los fundamentos básicos del fútbol, que se alternarán con actividades recreativas y juegos acuáticos.

Costo: $385

Contacto: Por WhatsApp al 787-616-1357

Área norte

La Ciencia del ADN

Edades: Estudiantes de escuela intermedia y superior

Fechas: Del 1 al 26 de junio

Horario: Desde las 9:30 a.m. (la hora de salida varía cada semana)

Lugar: Observatorio de Arecibo

Resumen: Mediante experimentos prácticos, los estudiantes aprenderán a extraer ADN, utilizar microscopios, analizar datos genéticos y trabajar con herramientas y técnicas utilizadas actualmente por científicos alrededor del mundo. Cada semana se ofrecerá un taller distinto. Es organizado por Arecibo C3.

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Costo: Desde $200 por semana

Área este

Campamento Pre-ETS 2026

Edades: 14-21 años residentes en la región metro-este

Fechas: Del 4 de junio al 2 de julio

Horario: De 8:00 a.m. a 3:00 p.m. (de lunes a jueves)

Lugar: Escuela Superior Vocacional Eladio Rivera Quiñones, en Loíza

Resumen: Campamento de exploración vocacional dirigido a estudiantes del Programa de Educación Especial y Sección 504, auspiciado por la Administración de Rehabilitación Vocacional. Incluye desayuno, almuerzo, actividades de movimiento corporal, dinámicas grupales y experiencias prácticas de exploración ocupacional.

Costo: Gratis

Contacto: 787-621-6777 o info@geeopr.com

Gymnastics Summer Camp

Edades: Desde los 3 años

Fechas: Del 1 al 26 de junio

Horario: De 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Lugar: The Outlet at 66, en Canóvanas

Resumen: El campamento de la escuela de gimnasia artística Diamond Gymnastics Academy también incluye juegos, baile, deportes, manualidades y otras actividades. Incluye merienda y almuerzo.

Costo: $640

Contacto: 939-408-1888

Área central

Campamento C3Tec

Edades: 5-15 años

Fechas: Del 8 al 26 de junio y del 6 al 22 de julio

Horario: De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar: Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe (C3Tec), en Caguas

Resumen: Incluye talleres y actividades de arte sostenible, programación, ciencias naturales, realidad virtual, desafíos de LEGO, astronomía y microscopía.

Costo: $630 para la sesión de junio y $540 para la de julio

Contacto: info@c3tec.org y 787-653-6391

D&A Summer Experience

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Edades: 14-17 años

Fechas: 1 al 12 de junio

Horario: De 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Lugar: Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo

Resumen: Los estudiantes podrán explorar áreas como: diseño gráfico y diseño industrial, diseño de modas, diseño de interiores y arquitectura paisajista. Incluye almuerzo.

Costo: $695

Contacto: 787-764-2495 y 787-742-8040

Área sur

Campamento de Verano de la YMCA de Ponce

Edades: 3-14 años

Fechas: Del 1 al 26 de junio y del 1 al 29 de julio

Horario: De 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Lugar: Instalaciones de la YMCA en Ponce

Resumen: Incluye almuerzo y merienda, así como las siguientes actividades: piscina recreativa, técnicas de salvamento, arte, humanidades, baloncesto, voleibol, baile, música, talent show, modelaje y manualidades.

Costo: $300 por sección (la primera es en junio y la segunda, en julio)

Área oeste

Isla de Guerreros

Edades: 5-17 años

Fechas: 1 de junio al 26 de junio

Horario: De 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Lugar: Caribbean Top Team Training Center, en Mayagüez

Resumen: De la mano de instructores certificados, aprenderán: artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés), kickboxing, muay thai, karate, lucha olímpica, jiu jitsu y crossfit. Incluye desayuno, merienda y almuerzo.

Costo: $550 + $95 para uniformes y equipos / hay descuento de 10% disponible

Contacto: 939-238-5257 y 787-560-3912

Energía que brilla

Edades: 14-18 años

Fechas: Del 8 al 12 de junio

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Horario: De 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Lugar: Universidad de Puerto Rico en Aguadilla

Resumen: Para capacitar a jóvenes en la instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos y energía renovable. Aprenderán sobre radiación solar, módulos, baterías, controladores de carga, interconexión, inversores, mantenimiento y seguridad.

Costo: $250

Contacto: jessica.roldan@upr.edu y 787-890-2681 ext. 6264 y 6267

Inter Aguadilla Summer Camp

Edades: 5-13 años

Fechas: Del 1 al 26 de junio

Horario: De 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Lugar: Escuela Antolina Velez de la Universidad Interamericana de Aguadilla

Resumen: Se ofrecerán talleres de STEM (siglas en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), arte, música y deportes, además de clases de cocina.