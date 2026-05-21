Cuatro recomendaciones para ayudar a niños y jóvenes a concentrarse

“Sin atención no hay aprendizaje”.

Así lo afirmó Cristina Perea Nieves, catedrática asociada del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), al explicar que cada estudiante necesita prestar atención por el tiempo suficiente para captar, asimilar y comprender la información recibida en el salón de clases.

Pero en los últimos años, los lapsos de atención de niños y jóvenes se han vuelto más cortos, dificultando el proceso de enseñanza y aprendizaje. En un estudio sobre las aulas de preescolar a segundo grado en Estados Unidos publicado el año pasado por el Early Childhood Education Journal, el 75% de los docentes indicó que la capacidad de atención había disminuido desde la pandemia de COVID-19, cuando el uso de tecnología en la enseñanza se extendió rápidamente.

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“Vivimos en un mundo bastante sobre estimulado, con muchos videos muy cortos en redes sociales que presentan información de manera bien rápida”, expuso Irmarie Cruz López, coordinadora del Programa Graduado de Psicología Escolar del RUM. “Estamos condicionando el cerebro a mover su atención rápidamente de un estímulo a otro y cuando estamos en situaciones que requieren periodos de atención más largos, se vuelve complicado”.

Esto implica, según Cruz, que los alumnos enfrentan mayor dificultad para mantenerse atentos en clase, mantenerse sentados en el salón, completar las tareas y los exámenes, aun en chicos sin trastorno de déficit de atención con hiperactividad.

Aunque ya las clases están por terminar, hay actividades que las familias pueden hacer en el hogar para aumentar la concentración y el lapso de atención en niños y jóvenes.

1. Dar el ejemplo

“La base de todo es que uno, como adulto, debe modelar la conducta que uno le solicita a los niños”, sostuvo Perea. Por eso, recomendó a los padres que, cuando vayan a hablar con sus hijos en persona, dediquen toda su atención a la conversación y dejen a un lado los dispositivos móviles. Así, los menores aprenden de su ejemplo.

2. Establecer rutinas y quitar distracciones

“Mantener una rutina con horas establecidas para dormir, comer y estudiar ayuda a condicionar el cerebro a anticipar esa actividad y a organizarse”, destacó Cruz. También es útil dar a los niños instrucciones simples, claras y de pocos pasos a la vez. Al momento de estudiar, recomendó hacerlo en un espacio libre de distracciones, tranquilo, con poco ruido y sin televisores u otras pantallas.

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3. ¡A jugar!

Ambas psicólogas escolares coincidieron en que hay juegos que ayudan a niños y jóvenes a concentrarse, prestar atención a los detalles, seguir instrucciones, esperar su turno y resolver problemas. Para los más pequeños, Perea recomendó “Simón Dice” y “Veo, Veo”. A partir de los seis años, leer comics o libros con muchas ilustraciones, hacer rompecabezas, juegos de memoria y jugar con bloques o Legos puede ayudar a alargar los lapsos de atención. Los juegos de estrategia, como el ajedrez y las damas, así como otros juegos de mesa pueden ayudar a chicos de nueve años o más. Otras actividades que pueden aumentar la concentración a cualquier edad, según Cruz, son: colorear, pintar, hacer actividades manuales, bailar, aprender a tocar instrumentos musicales y hacer deportes.

4. Atención plena

La atención plena, también conocida como mindfulness, significa prestar atención al momento presente sin distracciones. De acuerdo con Perea, puede ser una actividad sencilla, como salir al patio y concentrarse en un solo estímulo sensorial, como el canto de un ave, y no pensar en nada más por cinco o diez minutos. “El estímulo puede ser visual, auditivo o táctil. Lo importante es adiestrar al cerebro a enfocarse en una sola cosa”, dijo la experta.