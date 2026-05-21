Reportan desaparecido a un sexagenario en Bayamón
José Nicolas Calderón Arroyo fue visto por última vez el pasado 5 de mayo
21 de mayo de 2026 - 6:52 AM
21 de mayo de 2026 - 6:52 AM
La Policía solicitó cooperación de la ciudadanía este jueves para dar con el paradero de un hombre de 62 años, quien fue visto por última vez hace poco más de dos semanas en Bayamón.
José Nicolás Calderón Arroyo, alias “Cheo”, fue reportado como desaparecido por su hermana. Este fue visto por última vez el 5 de mayo, en el sector Cortijo, en la PR-2 en ruta hacia la carretera 861.
Calderón Arroyo fue descrito como “de tez blanca, 5 pies 6 pulgadas de estatura, 150 libras de peso, ojos verdes y poco cabello color blanco”. Este tiene un tatuaje en el brazo derecho de un tigre y los nombres de “Joel” y “Jozel”.
No se precisó cómo estaba vestido al momento de su desaparición.
Si usted conoce del paradero de Calderón Arroyo, se puede comunicar a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales, al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.
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