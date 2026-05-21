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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan desaparecido a un sexagenario en Bayamón

José Nicolas Calderón Arroyo fue visto por última vez el pasado 5 de mayo

21 de mayo de 2026 - 6:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Nicolas Calderón Arroyo fue visto por última vez el 5 de mayo, en el sector Cortijo, en la PR-2 en ruta hacia la carretera 861. (Suministrada)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Policía solicitó cooperación de la ciudadanía este jueves para dar con el paradero de un hombre de 62 años, quien fue visto por última vez hace poco más de dos semanas en Bayamón.

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José Nicolás Calderón Arroyo, alias “Cheo”, fue reportado como desaparecido por su hermana. Este fue visto por última vez el 5 de mayo, en el sector Cortijo, en la PR-2 en ruta hacia la carretera 861.

Calderón Arroyo fue descrito como “de tez blanca, 5 pies 6 pulgadas de estatura, 150 libras de peso, ojos verdes y poco cabello color blanco”. Este tiene un tatuaje en el brazo derecho de un tigre y los nombres de “Joel” y “Jozel”.

No se precisó cómo estaba vestido al momento de su desaparición.

Si usted conoce del paradero de Calderón Arroyo, se puede comunicar a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales, al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.

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Persona desaparecidaBayamónPolicía de Puerto RicoBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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