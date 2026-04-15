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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan con vida a septuagenario que habían reportado como desaparecido en Carolina

La Policía activó la Alerta Silver el lunes pasado para encontrar a Jesús Tapia Hernández

15 de abril de 2026 - 7:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jesús Tapia Hernández había sido visto por última vez en Carolina el 13 de abril. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades localizaron hoy, miércoles, a un hombre de 76 años que había sido reportado como desaparecido, el pasado lunes, en Carolina.

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La “Alerta Silver” había sido activada después de que familiares de Jesús Tapia Hernández radicaran una querella ante la Uniformada.

De acuerdo con la información preliminar, el adulto mayor fue encontrado por personal de la Policía Municipal de Carolina y la Oficina de Municipal de Manejo de Emergencias de esa ciudad.

La Policía detalló que se encontraba en un solar baldío entre la Urbanización San Fernando y Villa Carolina.

Fue llevado a un hospital para ser evaluado, pero al momento fue observado en buen estado de salud, aunque su condición será corroborada una vez se culmine el protocolo médico.

Según un comunicado de prensa, Tapia Hernández había sido visto por última vez en el Hospital UPR Dr. Federico Trilla, en Carolina.

La Alerta Silver es una herramienta complementaria a la investigación en curso por parte de agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Carolina, cuyo objetivo es ampliar la difusión de la búsqueda para recibir cualquier dato que ayude a localizar a esta persona desaparecida.

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DesaparecidosPolicía de Puerto RicoPersona desaparecidaAlerta SilverCarolinaBreaking News
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