Hallan con vida a septuagenario que habían reportado como desaparecido en Carolina

Las autoridades localizaron hoy, miércoles, a un hombre de 76 años que había sido reportado como desaparecido, el pasado lunes, en Carolina.

La “Alerta Silver” había sido activada después de que familiares de Jesús Tapia Hernández radicaran una querella ante la Uniformada.

De acuerdo con la información preliminar, el adulto mayor fue encontrado por personal de la Policía Municipal de Carolina y la Oficina de Municipal de Manejo de Emergencias de esa ciudad.

La Policía detalló que se encontraba en un solar baldío entre la Urbanización San Fernando y Villa Carolina.

Fue llevado a un hospital para ser evaluado, pero al momento fue observado en buen estado de salud, aunque su condición será corroborada una vez se culmine el protocolo médico.

Según un comunicado de prensa, Tapia Hernández había sido visto por última vez en el Hospital UPR Dr. Federico Trilla, en Carolina.