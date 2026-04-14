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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Activan alerta Silver tras desaparición de un hombre de 76 años en Carolina

Jesús Tapia Hernández fue visto por última vez en el Hospital Federico Trillas

14 de abril de 2026 - 10:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jesús Tapia Hernández fue visto por última vez en Carolina el 13 de abril. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Policía emitió una Alerta Silver en la noche del lunes para dar con el paradero de Jesús Tapia Hernández, de 76 años, quien fue visto por última vez en el Hospital Federico Trillas, en Carolina.

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Según la notificación emitida por la Uniformada, el adulto mayor mide cinco pies con seis pulgadas (5’ 6”) y pesa 180 libras.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa blanca con franjas horizontales rojas y un mahón azul con una gorra roja con letras que leen “PR”.

Si usted tiene información que pueda llevar al paradero de esta persona comuniquece con la Policía al 787-343-2020 o al 9-1-1.

Tags
Breaking NewsAlerta SilverAdultos mayoresCarolinaPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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