Activan alerta Silver tras desaparición de un hombre de 76 años en Carolina
Jesús Tapia Hernández fue visto por última vez en el Hospital Federico Trillas
14 de abril de 2026 - 10:50 PM
14 de abril de 2026 - 10:50 PM
La Policía emitió una Alerta Silver en la noche del lunes para dar con el paradero de Jesús Tapia Hernández, de 76 años, quien fue visto por última vez en el Hospital Federico Trillas, en Carolina.
Según la notificación emitida por la Uniformada, el adulto mayor mide cinco pies con seis pulgadas (5’ 6”) y pesa 180 libras.
Al momento de su desaparición, vestía una camisa blanca con franjas horizontales rojas y un mahón azul con una gorra roja con letras que leen “PR”.
Si usted tiene información que pueda llevar al paradero de esta persona comuniquece con la Policía al 787-343-2020 o al 9-1-1.
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