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De la judicatura al frente económico: Jenniffer González anuncia 13 nuevos nombramientos

Conoce quiénes son los funcionarios y a qué posiciones han sido nombrados

29 de mayo de 2026 - 12:17 PM

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La gobernadora Jenniffer González. (Ramon "Tonito" Zayas)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González Colón realizó 13 nuevos nombramientos con el objetivo de continuar “fortaleciendo tanto el poder judicial como distintos componentes gubernamentales” que rigen diversos aspectos desde la educación hasta la economía.

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Ahora, los nominados deberán pasar por un proceso ante el Senado, que evalúa los nombramientos del Ejecutivo bajo su facultad de consejo y consentimiento, para confirmarlos o rechazarlos.

En un comunicado de prensa, la primera ejecutiva del país confirmó que para el puesto de jueza municipal del Tribunal de Primera Instancia fue nominada la licenciada Maritere De Jesús Aponte, mientras que para jueza superior fue designada la abogada Mariela Teresa Santini Rodríguez.

En el Departamento de Justicia, para los puestos de fiscales, González Colón nominó a la licenciada Limarí Cobián Lugo como fiscal auxiliar IV en ascenso; la abogada Daisy Margarita Quintero Hernández como fiscal auxiliar II, también en ascenso; y la licenciada Jelmarie Massanet Hernández como fiscal auxiliar II.

Asimismo, para fiscal auxiliar I, la gobernadora designó a los licenciados Louanna Naomi Cruz Rivera, Michel Mir Martínez y Fátima J. Chévere Vega.

Por otro lado, como miembro de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, en representación del sector manufacturero, fue nominada la expresidenta de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Waleska Rivera Torres.

Además, se nombró al licenciado Samuel A. Silva Rosas como presidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Finalmente, para la Junta de Instituciones Postsecundarias, González Colón renominó las doctoras Francisca Montalvo Rosado y Carmen M. Pereles Centeno como miembros.

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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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