De la judicatura al frente económico: Jenniffer González anuncia 13 nuevos nombramientos

La gobernadora Jenniffer González Colón realizó 13 nuevos nombramientos con el objetivo de continuar “fortaleciendo tanto el poder judicial como distintos componentes gubernamentales” que rigen diversos aspectos desde la educación hasta la economía.

Ahora, los nominados deberán pasar por un proceso ante el Senado, que evalúa los nombramientos del Ejecutivo bajo su facultad de consejo y consentimiento, para confirmarlos o rechazarlos.

En un comunicado de prensa, la primera ejecutiva del país confirmó que para el puesto de jueza municipal del Tribunal de Primera Instancia fue nominada la licenciada Maritere De Jesús Aponte, mientras que para jueza superior fue designada la abogada Mariela Teresa Santini Rodríguez.

En el Departamento de Justicia, para los puestos de fiscales, González Colón nominó a la licenciada Limarí Cobián Lugo como fiscal auxiliar IV en ascenso; la abogada Daisy Margarita Quintero Hernández como fiscal auxiliar II, también en ascenso; y la licenciada Jelmarie Massanet Hernández como fiscal auxiliar II.

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Asimismo, para fiscal auxiliar I, la gobernadora designó a los licenciados Louanna Naomi Cruz Rivera, Michel Mir Martínez y Fátima J. Chévere Vega.

Por otro lado, como miembro de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, en representación del sector manufacturero, fue nominada la expresidenta de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Waleska Rivera Torres.

Además, se nombró al licenciado Samuel A. Silva Rosas como presidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra.