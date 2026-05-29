Alcalde de Chicago considera al papa León XIV un aliado clave en justicia social y migración

ROMA - El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, presentó al Papa León XIV como un poderoso aliado mundial en materia de justicia social, migración y reparaciones tras reunirse con el pontífice nacido en Chicago en el Vaticano, afirmando que sus raíces y prioridades compartidas podrían ayudar a amplificar los esfuerzos para proteger a las comunidades vulnerables.

“Como alcalde de Chicago, estamos increíblemente eufóricos y orgullosos de él”, dijo Johnson a The Associated Press en una entrevista el viernes, un día después de reunirse con el Papa estadounidense en una audiencia privada.

El alcalde dijo que era reconfortante saber que alguien que viene de la ciudad de Chicago “puede hablar de justicia” y defender “a los más vulnerables entre nosotros”.

Johnson, demócrata progresista en su primer mandato al frente de la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, viajó a Roma con una delegación de unos 50 funcionarios locales, suscitando un gran interés entre los medios de comunicación. Es uno de los principales críticos del presidente estadounidense Donald Trump y ha aplaudido a Leo por oponerse a la guerra en Irán y a las políticas de inmigración de la administración Trump.

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Johnson aprovechó la reunión para dar las gracias al Papa “por su valentía y su fortaleza y, en particular, por su postura moral”, enmarcando el encuentro como una convergencia de liderazgo cívico y autoridad moral.

Señaló que la reunión puso de relieve la coincidencia entre la agenda política de Chicago y la insistencia del Papa en la justicia social, en particular en el legado de la esclavitud y el trato a los inmigrantes.

Johnson dijo que la disculpa del pontífice por el papel de la Iglesia Católica en la esclavitud reforzó la presión de su administración en favor de las reparaciones, incluidos los esfuerzos para financiar un grupo de trabajo que examine el impacto duradero en los estadounidenses negros.

“El hecho de que el Papa hiciera una declaración muy clara pidiendo perdón por el papel de la Iglesia en la esclavitud... es una afirmación del trabajo que estamos haciendo”, dijo.

Johnson subrayó que la visita refleja un esfuerzo por situar a Chicago dentro de un contexto internacional más amplio de defensa de los derechos humanos, en el que la influencia mundial del Papa da peso a la agenda de la ciudad en materia de justicia, migración y políticas reparadoras, y puede extender ese mensaje mucho más allá de Estados Unidos.

Enfocados en las condiciones de los migrantes

La inmigración también fue un tema central de su conversación. Johnson dijo que el Papa León le preguntó directamente sobre las condiciones en Chicago tras una mayor represión de la inmigración en Estados Unidos y los esfuerzos para deportar a los migrantes.

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“Él quería saber las condiciones sobre el terreno en Chicago ... cómo estábamos respondiendo”, dijo Johnson, añadiendo que el pontífice estaba al tanto de “el esfuerzo masivo para deportar a los inmigrantes de la ciudad de Chicago y realmente en todo el país.”

Johnson describió a grandes rasgos la respuesta de la ciudad a los migrantes que se enfrentan al miedo y la incertidumbre, incluidos los esfuerzos de respuesta rápida para garantizar que las familias tengan acceso a las escuelas y a las necesidades básicas. También destacó las medidas ejecutivas destinadas a proteger a los inmigrantes, afirmando que el enfoque de Chicago ha sido adoptado por otros municipios.

Johnson enmarcó la reunión como el inicio de una cooperación más amplia entre el gobierno de la ciudad y el Vaticano. “Hablamos de cómo su púlpito y mi pluma pueden unirse para proteger a toda la humanidad”, dijo, refiriéndose tanto a los descendientes de esclavizados como a las comunidades de inmigrantes.

El alcalde también hizo hincapié en el trasfondo común de Chicago, diciendo que la historia de activismo de la ciudad la hace “única para este momento”. El jueves celebró la visita entregando a Leo una llave de la ciudad e invitándole a celebrar una misa en el Grant Park de Chicago.

Es al menos la segunda invitación oficial que recibe Leo para visitar Estados Unidos. El Vicepresidente estadounidense JD Vance invitó a Leo poco después de que se convirtiera en Papa el pasado mes de mayo.

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