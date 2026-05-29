Muere hombre que realizaba labores de mecánica tras caerle un auto encima en Cupey

Las autoridades policíacas investigan, en la tarde del viernes, un incidente que cobró la vida de un hombre en la carretera 176, en la avenida Víctor M. Labiosa, frente al negocio Sabor Frappé, en Cupey, San Juan.

De acuerdo a un informe preliminar, la Uniformada fue alertada sobre el suceso a eso de la 1:07 p.m. El perjudicado presuntamente realizaba labores de mecánica cuando el carro en el que trabajaba le cayó encima y le causó la muerte.

Al momento, el occiso no ha sido identificado.