Muere hombre que realizaba labores de mecánica tras caerle un auto encima en Cupey
El occiso no ha sido identificado por las autoridades
29 de mayo de 2026 - 2:37 PM
29 de mayo de 2026 - 2:37 PM
Las autoridades policíacas investigan, en la tarde del viernes, un incidente que cobró la vida de un hombre en la carretera 176, en la avenida Víctor M. Labiosa, frente al negocio Sabor Frappé, en Cupey, San Juan.
De acuerdo a un informe preliminar, la Uniformada fue alertada sobre el suceso a eso de la 1:07 p.m. El perjudicado presuntamente realizaba labores de mecánica cuando el carro en el que trabajaba le cayó encima y le causó la muerte.
Al momento, el occiso no ha sido identificado.
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan se hizo cargo de la investigación junto al fiscal de turno.
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