Accidente fatal en Mayagüez: dos muertos y tres heridos tras chocar contra una pared

Las autoridades policíacas investigan un accidente de auto de carácter fatal reportado a eso de las 2:16 a.m. en la avenida Alfonso Valdez Cobián, frente a la Cervecera de Puerto Rico, en Mayagüez.

Según un informe preliminar de la Uniformada, un Cybertruck Tesla de 2025 con cinco ocupantes transitaba por el lugar cuando, aparentemente, el conductor “perdió el control y dominio del volante lo que provocó que impactaran una pared”.

El agente Manuel Cruz, oficial de prensa de la comandancia de Mayagüez, detalló a El Nuevo Día que el conductor falleció mientras recibía asistencia médica en el Centro Médico del mencionado pueblo.

“Hasta ahora me indican que son de Aguada, están esperando por familiares. No son estudiantes”, sostuvo.

En la escena, de acuerdo al informe preliminar y previo a la muerte del conductor, había fallecido una persona que viajaba como pasajera y, de los cuatro heridos, dos se encuentran en estado grave. Al momento, se desconoce la identidad y edades de los involucrados, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de la zona.

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