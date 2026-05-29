Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Accidente fatal en Mayagüez: dos muertos y tres heridos tras chocar contra una pared

Dos de los ocupantes de un Tesla Cybertruck se encuentran en estado grave

29 de mayo de 2026 - 6:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes de la División Patrulla de Carreteras de Mayagüez, en unión al fiscal José Arocho y personal de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), investigan el incidente. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigan un accidente de auto de carácter fatal reportado a eso de las 2:16 a.m. en la avenida Alfonso Valdez Cobián, frente a la Cervecera de Puerto Rico, en Mayagüez.

RELACIONADAS

Según un informe preliminar de la Uniformada, un Cybertruck Tesla de 2025 con cinco ocupantes transitaba por el lugar cuando, aparentemente, el conductor “perdió el control y dominio del volante lo que provocó que impactaran una pared”.

El agente Manuel Cruz, oficial de prensa de la comandancia de Mayagüez, detalló a El Nuevo Día que el conductor falleció mientras recibía asistencia médica en el Centro Médico del mencionado pueblo.

“Hasta ahora me indican que son de Aguada, están esperando por familiares. No son estudiantes”, sostuvo.

En la escena, de acuerdo al informe preliminar y previo a la muerte del conductor, había fallecido una persona que viajaba como pasajera y, de los cuatro heridos, dos se encuentran en estado grave. Al momento, se desconoce la identidad y edades de los involucrados, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de la zona.

Agentes de la División Patrulla de Carreteras de Mayagüez, en unión al fiscal José Arocho y personal de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), investigan el incidente.

Tags
Breaking NewsMayagüezAccidentesPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 29 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: