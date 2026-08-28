Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
28 de agosto de 2026
84°Lluvias dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

República Democrática del Congo inicia vacunación contra el brote de ébola más letal en la historia de ese país

Puso en marcha una campaña de vacunación dando prioridad al personal sanitario

28 de agosto de 2026 - 9:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ministro de Sanidad de la República Democrática del Congo, Roger Kamba, administra una vacuna contra el ébola a un trabajador sanitario el jueves 27 de agosto de 2026 en Kisangani, República Democrática del Congo. (Samy Kamanga)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Kisangani, República Democrática del Congo— La República Democrática del Congo comenzó el jueves a vacunar a la población contra el ébola, mientras las autoridades sanitarias trabajan para frenar el brote más extenso de la historia de esta enfermedad.

RELACIONADAS

Se está dando prioridad a los trabajadores sanitarios y a otros trabajadores de primera línea para que reciban la vacuna Ervebo, que resultó eficaz en brotes anteriores de ébola causados por un tipo distinto y más común. Se están llevando a cabo ensayos clínicos con el fin de encontrar una vacuna autorizada para el brote actual.

«Hemos decidido utilizar la vacuna Ervebo para proteger, en primer lugar, a quienes están en primera línea», declaró el ministro de Sanidad, Roger Kamba, durante la presentación de la campaña de vacunación en Kisangani, la capital de Tshopo, una de las seis provincias afectadas por el ébola en el este del país.

Hasta el martes, el país había registrado 5,713 casos confirmados, incluidos 2,744 fallecimientos, según cifras del Gobierno. El brote se concentra en la provincia de Ituri y se considera el más mortífero de los 17 brotes de ébola anteriores que se han producido en el país.

Los responsables del complejo dicen que aconsejan a los residentes que se laven las manos antes de comer con jabón, para los afortunados que lo tienen. Para el resto, el consejo es usar avena o arena.Machozi Naumi, de 45 años, durante una campaña para crear conciencia sobre el ébola en un campamento para desplazados ubicado en terrenos del Instituto Superior de Pedagogía, el martes 26 de mayo de 2026, en BuniaQuienes trabajan en primera línea temen que la enfermedad pueda propagarse a los grandes campos de desplazados ubicados cerca de Bunia, donde miles de personas están hacinadas en un espacio limitado, sin acceso a la higiene básica
1 / 7 | Campamento de desplazados en Congo: combaten el ébola con arena y avena a falta de agua. Los responsables del complejo dicen que aconsejan a los residentes que se laven las manos antes de comer con jabón, para los afortunados que lo tienen. Para el resto, el consejo es usar avena o arena. - Moses Sawasawa

El brote se está propagando en condiciones extremadamente difíciles, impulsado por la inseguridad, los desplazamientos, una huelga de trabajadores sanitarios y los intensos movimientos de población. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la situación sigue fuera de control y que va camino de superar el brote de ébola que afectó a África Occidental entre 2014 y 2016, el más mortífero registrado hasta la fecha, en el que fallecieron más de 11,000 personas, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

Se han recibido más de 50,000 dosis de la vacuna Ervebo, según la agencia estatal de noticias de la República Democrática del Congo.

La OMS señaló la semana pasada que se habían autorizado 70 000 dosis de Ervebo para su uso en el país.

Unas 50,000 dosis están destinadas a los trabajadores de primera línea y al personal sanitario, mientras que 20,000 dosis se utilizarán en un ensayo clínico para estudiar si la vacuna protege contra el virus Bundibugyo, responsable del brote actual. No existe ninguna vacuna autorizada ni tratamiento contra este virus.

La vacuna se está utilizando en el marco de un programa de uso compasivo, que permite emplear un producto médico en casos de enfermedad grave, aunque no haya sido aprobado específicamente para ese uso concreto.

Las autoridades sanitarias señalaron que la vacuna Ervebo podría ofrecer cierta protección contra el virus de Bundibugyo, ya que ambos virus están relacionados. Sin embargo, aún se está estudiando si la vacuna puede prevenir realmente la enfermedad en personas infectadas con el ébola de Bundibugyo.

Placide Mbala Kingebeni, director de investigación, ensayos clínicos e innovación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, afirmó que durante la campaña se recopilarán datos para evaluar la eficacia de la vacuna.

República Democrática del Congo República Democrática del CongoTrabajadores humanitarios transportan suministros para instalar un centro de tratamiento del ébola en Bunia, Congo, el martes 19 de mayo de 2026. (AP Photo/Dirole Lotsima Dieudonne)
1 / 20 | Alerta por ébola: los países a los que recomiendan no viajar. República Democrática del Congo - STR

Se prevé que la campaña abarque 14 zonas sanitarias en las provincias de Tshopo, Bas-Uele y Haut-Uele.

Kamba instó enérgicamente a los trabajadores sanitarios a vacunarse, haciendo hincapié en que la vacuna podría protegerlos de la enfermedad y ayudar a evitar que transmitan el virus a sus comunidades.

Tags
Breaking NewsRepública Democrática del CongoÉbolaÁfrica
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 27 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: