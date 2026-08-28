República Democrática del Congo inicia vacunación contra el brote de ébola más letal en la historia de ese país

Kisangani, República Democrática del Congo— La República Democrática del Congo comenzó el jueves a vacunar a la población contra el ébola, mientras las autoridades sanitarias trabajan para frenar el brote más extenso de la historia de esta enfermedad.

Se está dando prioridad a los trabajadores sanitarios y a otros trabajadores de primera línea para que reciban la vacuna Ervebo, que resultó eficaz en brotes anteriores de ébola causados por un tipo distinto y más común. Se están llevando a cabo ensayos clínicos con el fin de encontrar una vacuna autorizada para el brote actual.

«Hemos decidido utilizar la vacuna Ervebo para proteger, en primer lugar, a quienes están en primera línea», declaró el ministro de Sanidad, Roger Kamba, durante la presentación de la campaña de vacunación en Kisangani, la capital de Tshopo, una de las seis provincias afectadas por el ébola en el este del país.

PUBLICIDAD

Hasta el martes, el país había registrado 5,713 casos confirmados, incluidos 2,744 fallecimientos, según cifras del Gobierno. El brote se concentra en la provincia de Ituri y se considera el más mortífero de los 17 brotes de ébola anteriores que se han producido en el país.

1 / 7 | Campamento de desplazados en Congo: combaten el ébola con arena y avena a falta de agua. Los responsables del complejo dicen que aconsejan a los residentes que se laven las manos antes de comer con jabón, para los afortunados que lo tienen. Para el resto, el consejo es usar avena o arena. - Moses Sawasawa 1 / 7 Campamento de desplazados en Congo: combaten el ébola con arena y avena a falta de agua Los responsables del complejo dicen que aconsejan a los residentes que se laven las manos antes de comer con jabón, para los afortunados que lo tienen. Para el resto, el consejo es usar avena o arena. Moses Sawasawa Compartir

El brote se está propagando en condiciones extremadamente difíciles, impulsado por la inseguridad, los desplazamientos, una huelga de trabajadores sanitarios y los intensos movimientos de población. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la situación sigue fuera de control y que va camino de superar el brote de ébola que afectó a África Occidental entre 2014 y 2016, el más mortífero registrado hasta la fecha, en el que fallecieron más de 11,000 personas, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

Se han recibido más de 50,000 dosis de la vacuna Ervebo, según la agencia estatal de noticias de la República Democrática del Congo.

La OMS señaló la semana pasada que se habían autorizado 70 000 dosis de Ervebo para su uso en el país.

Unas 50,000 dosis están destinadas a los trabajadores de primera línea y al personal sanitario, mientras que 20,000 dosis se utilizarán en un ensayo clínico para estudiar si la vacuna protege contra el virus Bundibugyo, responsable del brote actual. No existe ninguna vacuna autorizada ni tratamiento contra este virus.

La vacuna se está utilizando en el marco de un programa de uso compasivo, que permite emplear un producto médico en casos de enfermedad grave, aunque no haya sido aprobado específicamente para ese uso concreto.

PUBLICIDAD

Las autoridades sanitarias señalaron que la vacuna Ervebo podría ofrecer cierta protección contra el virus de Bundibugyo, ya que ambos virus están relacionados. Sin embargo, aún se está estudiando si la vacuna puede prevenir realmente la enfermedad en personas infectadas con el ébola de Bundibugyo.

Placide Mbala Kingebeni, director de investigación, ensayos clínicos e innovación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, afirmó que durante la campaña se recopilarán datos para evaluar la eficacia de la vacuna.

1 / 20 | Alerta por ébola: los países a los que recomiendan no viajar. República Democrática del Congo - STR 1 / 20 Alerta por ébola: los países a los que recomiendan no viajar República Democrática del Congo STR Compartir

Se prevé que la campaña abarque 14 zonas sanitarias en las provincias de Tshopo, Bas-Uele y Haut-Uele.