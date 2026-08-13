Brote de ébola en el Congo se extiende a una sexta provincia

Kinshasa, Congo— El brote de ébola en el Congo se ha extendido a una sexta provincia tras registrarse una muerte en la provincia de Bas-Uele, que hasta ahora no se había visto afectada, según informó este jueves el director del Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El hombre falleció en Buta, la capital de Bas-Uele, tras desplazarse hasta allí desde Isiro, en la provincia de Haut-Uele, según ha declarado Jean Kaseya, director general de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El brote en el este del Congo, considerado el de más rápido crecimiento hasta la fecha, va camino de superar al más mortífero de la historia, que se declaró hace más de una década y se cobró la vida de más de 11,000 personas, según informó este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS). No existen vacunas ni tratamientos aprobados contra el raro virus de Bundibugyo, responsable del brote actual.

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Según las últimas cifras del Gobierno, ha provocado la muerte de más de 2,100 personas de entre más de 4,500 casos. Esta cifra de fallecidos se ha alcanzado casi tres veces más rápido que en el brote de ébola de 2014-2016 en África Occidental, el peor de la historia.

El brote se está desarrollando en unas de las condiciones más difíciles que se puedan imaginar, con huelgas de algunos trabajadores sanitarios a los que no se les ha pagado, amenazas de grupos rebeldes, la indignación de comunidades que llevan mucho tiempo traumatizadas y la desinformación que afirma que el ébola no existe.

Trabajadores de salud atienden a un paciente con ébola en el Centro de Tratamiento Rwampara, el jueves 18 de junio de 2026, en la provincia de Ituri, República Democrática del Congo. (AP Foto/Moses Sawasawa) (Moses Sawasawa)

Bas-Uele es una extensa provincia del noreste del Congo que limita con la República Centroafricana, donde se producen episodios recurrentes de violencia armada que han obligado a miles de personas a huir y refugiarse en la provincia. El acceso puede resultar difícil debido al mal estado de las carreteras y a su escasa conexión, así como a las limitadas redes de comunicación, y se producen frecuentes movimientos de población relacionados con la extracción de oro y los desplazamientos provocados por el conflicto.

Hasta el jueves, seis de las 26 provincias del Congo se han visto afectadas. Alrededor del 90% de todos los casos y el 80% de las muertes se concentran en la provincia de Ituri, según informó la OMS el miércoles.

Mercy Corps, una organización humanitaria, advirtió el jueves de que se han registrado casos de ébola a lo largo de una importante ruta de tránsito situada a unas 22 millas de la frontera del Congo con Sudán del Sur, y expresó su preocupación por la ‘expansión" del brote. Hasta el momento no se ha confirmado ningún caso en Sudán del Sur.

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Huelgas de trabajadores sanitarios dificultan la respuesta

Por su parte, el personal sanitario del Centro de Tratamiento de Nizi, en la provincia de Ituri —una de las más afectadas de la zona—, se declaró en huelga el jueves, lo que provocó el cierre temporal del centro tras denunciar que llevaban tres meses sin cobrar.

Un trabajador de salud desinfecta una tumba para enterrar el cuerpo de Jacques Lobo Dhena, quien falleció de ébola, en Bunia, el miércoles 12 de agosto de 2026, en la provincia de Ituri, República Democrática del Congo. (AP Foto/Dieudonne Dirole) (Dieudonne Dirole)

Kaseya instó el jueves al Gobierno congoleño a que abonara los salarios pendientes.

“Tenemos que pagar a los profesionales sanitarios”, declaró a los periodistas. “Es responsabilidad del Gobierno, no de los socios. Y nos han dicho que hay dinero disponible”.

Aún se desconoce el alcance real del brote. Se declaró el 15 de mayo, pero la OMS afirma ahora que, según los análisis de secuenciación, comenzó meses antes, en febrero.

Las autoridades sanitarias han señalado que entre el 60% y el 70% de los nuevos casos se registran entre personas que no forman parte de los contactos objeto de seguimiento, y que la enfermedad se está propagando a un ritmo “alarmante”. El rastreo de contactos ayuda a romper las cadenas de transmisión al identificar de forma precoz a las personas expuestas y reaccionar con rapidez si presentan síntomas.

‘Estamos persiguiendo al virus; el virus nos lleva ventaja", declaró esta semana el director regional de la OMS para África, el Dr. Mohamed Yakub Janabi.

El jueves, Kaseya, del Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades, afirmó que «el concepto de rastreo de contactos en la República Democrática del Congo ya no tiene sentido».

Familiares de Angèle Muyumba Nsimire, una estudiante universitaria que falleció de ébola, se lamentan en la Clínica Citadelle mientras los trabajadores de salud preparan su cuerpo para su funeral, el viernes 12 de junio de 2026, en Bunia, República Democrática del Congo. (AP Foto/Moses Sawasawa) (Moses Sawasawa)

Ensayos clínicos de tratamientos y vacunas

El ébola es una enfermedad poco frecuente, pero muy contagiosa, y puede contraerse a través de fluidos corporales como el vómito, la sangre o el semen, así como a través de superficies y materiales contaminados, como la ropa de cama y la ropa. La enfermedad que provoca es grave y, a menudo, mortal.

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El mes pasado comenzaron en Ituri —la más afectada de las cinco provincias del Congo en las que se han registrado casos— los ensayos clínicos de dos posibles tratamientos para este tipo de ébola.

Según informó la OMS este miércoles, se están probando por primera vez en personas dos vacunas desarrolladas específicamente contra el virus de Bundibugyo.

La OMS también tiene previsto comprobar si una vacuna contra el ébola ya existente podría proteger a la población frente al virus, después de que los estudios en animales hayan arrojado resultados prometedores.

Un trabajador de salud pone a secar botas recién lavadas para evitar la propagación del virus del ébola en un centro de atención en el Hospital General de Bunia, el martes 11 de agosto de 2026, en la provincia de Ituri, República Democrática del Congo. (AP Foto/Dieudonne Dirole) (Dieudonne Dirole)

Kaseya afirmó el jueves que el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) respalda el uso de Ervebo, una vacuna autorizada contra la cepa del Ébola de Zaire, en las provincias afectadas por el virus de Bundibugyo. Señaló que algunos estudios indican que las vacunas disponibles ofrecen cierta protección cruzada.