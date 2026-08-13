Juez desestima la demanda de Donald Trump alegando antisemitismo en Universidad de Harvard

Washington— Un juez federal de Boston desestimó este jueves una demanda presentada por la Administración Trump en la que se acusaba a la Universidad de Harvard de hacer la vista gorda ante el acoso a los estudiantes judíos.

La resolución del juez federal de distrito Richard G. Stearns señala que la Administración del presidente Donald Trump no ha logrado demostrar que se esté produciendo una infracción continuada de las leyes federales de derechos civiles. El juez indicó que la demanda, presentada en marzo, se centra principalmente en incidentes que tuvieron lugar durante el curso académico 2023-24, con algunos casos de marzo de 2025.

Los casos eran “demasiado aislados y esporádicos” como para demostrar una violación persistente de los derechos civiles en el campus de la Ivy League en Cambridge, Massachusetts, afirmó el juez.

Harvard y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no hicieron declaraciones inmediatas sobre la decisión.

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La demanda acusaba a Harvard de no haber protegido a los estudiantes judíos durante las manifestaciones a favor de Palestina que sacudieron el campus tras los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. La Administración Trump argumentó que los responsables de Harvard no hicieron nada mientras los estudiantes judíos eran “acosados, agredidos físicamente, perseguidos y escupidos”.

El dictamen emitido por la jueza Allison D. Burroughs, del tribunal federal de Boston, obliga al Gobierno a revertir la medida del presidente Donald Trump. (EFE/Marta Garde/Archivo) (Marta Garde)

En un comunicado emitido tras la presentación de la demanda, Harvard afirmó que «se preocupa profundamente por los miembros de nuestra comunidad judía e israelí y mantiene su compromiso de garantizar que se les acoja, se les respete y puedan prosperar en nuestro campus».

El rector de Harvard, Alan M. Garber, afirma que la universidad ha creado un grupo de trabajo para combatir el antisemitismo. La universidad también ha contratado a un nuevo vicerrector y a nuevos decanos, y ha reformado sus políticas disciplinarias para que sean “más coherentes, justas y eficaces”, según ha declarado Garber.

La demanda del Gobierno tenía por objeto recuperar miles de millones de dólares en subvenciones federales para investigación concedidas a Harvard desde octubre de 2023. Los responsables del Gobierno de Trump alegaron que tenían derecho a recuperar ese dinero en virtud del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, una ley federal que prohíbe la discriminación por motivos de raza u origen nacional.

La demanda es una de las diversas medidas que el Gobierno ha adoptado contra Harvard desde que esta universidad de la Ivy League rechazara una lista de exigencias formuladas por la Casa Blanca tras el regreso al cargo de Trump, del Partido Republicano, el año pasado. Los responsables del Gobierno de Trump han intentado, por otra parte, recortar la financiación destinada a la investigación de Harvard y limitar su capacidad para matricular a estudiantes extranjeros y a miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

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