Sequía en Roma deja al descubierto el Puente de Nerón bajo las aguas del río Tíber

Los restos de un antiguo puente han quedado al descubierto en el río Tíber, en Roma, cerca de la basílica de San Pedro, después de que varias semanas prácticamente sin lluvias provocaran un fuerte descenso del nivel del agua.

El puente —conocido como el Puente de Nerón, en honor al antiguo emperador romano— unía en su día el centro de Roma con la margen derecha del Tíber.

“Nerón es la figura más famosa vinculada a esta zona, ya que fue precisamente en el circo de Nerón —donde hoy se encuentra el Vaticano— donde el apóstol Pedro sufrió el martirio”, afirmó Antonella Bonini, arqueóloga de la Superintendencia del Patrimonio Cultural de Roma.

“Sin embargo, los estudiosos consideran que el puente es más antiguo (que la época de Nerón) —construido por Calígula, tío de Nerón—”, afirmó, y añadió que ya existía en el año 39 d. C.

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El caudal del Tíber ha descendido por debajo de los 2,825 pies cúbicos por segundo, lo que supone aproximadamente la mitad de la media histórica del mes de julio, según Giovanni Giganti, coordinador del centro de gestión hídrica del servicio de protección civil de Roma.

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