Revelan qué destrozó la ventanilla de un vuelo de Ryanair en la que quedó atrapada la cabeza de un pasajero

El mes pasado, en Grecia, poco después del despegue de un vuelo de Ryanair, se desprendió una pala del ventilador del motor y las piezas que salieron disparadas rompieron una ventanilla del avión, lo que provocó que la cabeza de un hombre quedara atrapada en el agujero del fuselaje antes de que sus compañeros de viaje lo sacaran a un lugar seguro, según informaron el jueves investigadores estadounidenses.

Las piezas del motor causaron daños en el fuselaje del avión en varios otros puntos, según indicó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte en su informe.

La NTSB ha informado de que ha encontrado restos de aves en el interior del motor, lo que sugiere que el avión podría haber chocado con aves al despegar.

El aterrador incidente tuvo lugar poco después de que el avión de Ryanair despegara de la ciudad de Tesalónica, en el norte de Grecia, el 10 de julio. Las máscaras de oxígeno cayeron del techo después de que se rompiera la ventanilla y la cabina perdiera presión.

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El hombre de 61 años que estuvo a punto de ser arrastrado fuera del avión sufrió lesiones en el cuello y el hombro, así como quemaduras por fricción, antes de que otro pasajero lo volviera a meter dentro del Boeing 737-800.

Los pasajeros declararon a los medios de comunicación griegos que oyeron una fuerte explosión, que cayeron las máscaras de oxígeno y que el avión comenzó a perder altitud. El pánico se extendió por todo el avión y algunos pasajeros gritaron después de que el hombre fuera succionado parcialmente por la ventanilla que había desaparecido.

“La mayoría de la gente se había quedado dormida; nosotros habíamos cerrado los ojos. Oímos un ruido que describiría como el de un neumático reventando… pero muy fuerte", declaró a Radio Tesalónica una pasajera identificada únicamente como Christina. “Nos dimos cuenta enseguida de que habíamos perdido presión porque bajamos de altitud”.

Una serie de vídeos cortos grabados desde el interior del avión y difundidos por Radio Thessaloniki mostraban a los pasajeros con máscaras de oxígeno tras la pérdida de presión en la cabina. En otro vídeo parecía verse la ventanilla reventada, con un hombre sentado cerca que llevaba una máscara de oxígeno. Un tercer vídeo, aparentemente grabado tras el aterrizaje del avión, mostraba a los equipos de emergencia trabajando en el pasillo.

En aquel momento, Ryanair afirmó en un comunicado que el vuelo “regresó a Tesalónica poco después del despegue, cuando la ventanilla de un pasajero se desprendió durante el vuelo”. Sin embargo, la NTSB señaló entonces que el avión había sufrido un problema en el motor derecho durante el vuelo.

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La normativa internacional en materia de aviación permite a la Autoridad Helénica de Investigación de Seguridad Aérea y Ferroviaria de Grecia traspasar las investigaciones a la NTSB, tal y como se hizo en este caso, con la participación de Grecia.

La NTSB amonestó al director ejecutivo de Ryanair, Michael O’Leary, después de que este declarara el mes pasado ante los inversores que la investigación se centraba en los daños causados por objetos extraños y no en la antigüedad del avión ni en su historial de mantenimiento. La NTSB señaló que los investigadores no habían descartado ninguna hipótesis y que O’Leary no estaba autorizado a hablar del tema.

Según la página web de seguimiento de vuelos Flightradar24, este avión de fuselaje estrecho, con capacidad para hasta 189 pasajeros, fue entregado nuevo a Ryanair en 2008.

Los registros de vuelo muestran que la aeronave superó los 15,000 pies unos seis minutos después del despegue y, a continuación, descendió inmediatamente hasta unos 6,000 pies “para quemar combustible durante 30 minutos” antes de regresar a Tesalónica aproximadamente una hora después del despegue, informó Flightradar24.

El vuelo fue operado por Malta Air, una filial de Ryanair, la mayor aerolínea de bajo coste de Europa.

Vídeo del pasajero que se cansó de esperar y salió ilegalmente de un avión En Málaga, un tripulante de Ryanair abrió la puerta de emergencia, abandonó la aeronave y violó los protocolos de seguridad

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