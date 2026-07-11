Pasajeros salvan a hombre succionado parcialmente por ventana rota en vuelo de Grecia a Alemania

Tesalónica, Grecia— El viernes, unos compañeros de viaje sujetaron a un hombre que había sido succionado parcialmente hacia el exterior a través de una ventanilla desprendida del avión, pocos minutos después del despegue de un vuelo que iba del norte de Grecia a Alemania. Posteriormente, el avión regresó al aeropuerto griego.

El incidente tuvo lugar en un vuelo matutino desde la ciudad de Tesalónica, en el norte de Grecia, con destino a Memmingen, cerca de Múnich, operado por Malta Air, una filial de Ryanair, la mayor aerolínea de bajo coste de Europa.

Ryanair afirmó en un comunicado que el vuelo «regresó a Tesalónica poco después del despegue, cuando la ventanilla de un pasajero se desprendió durante el vuelo».

El pasajero, de 61 años, cuya identidad no se ha revelado, sufrió lesiones en el cuello y el hombro, así como quemaduras por fricción, según un responsable de un hospital griego que habló bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado a hacer declaraciones públicas a los medios de comunicación.

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No quedó claro de inmediato si el pasajero herido seguía ingresado en el hospital el viernes por la tarde.

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Los pasajeros declararon a los medios de comunicación griegos que oyeron una fuerte explosión, que se les cayeron las máscaras de oxígeno y que el avión empezó a perder altitud.

Una pasajera, identificada únicamente como Christina, declaró a Radio Thessaloniki que algunos pasajeros entraron en pánico y gritaron, y que uno de ellos quedó parcialmente succionado por la ventanilla.

“Le sacaron por la ventana toda la cabeza, el cuello y los hombros”, dijo, y añadió que las personas que estaban sentadas a su lado se lo volvieron a meter dentro.

“La mayoría de la gente se había quedado dormida; nosotros habíamos cerrado los ojos. Oímos un ruido, lo describiría como el de un neumático que revienta… pero muy fuerte", dijo. “Nos dimos cuenta enseguida de que habíamos perdido presión porque bajamos de altitud”.

Dijo que se oían “gritos, chillidos y alaridos”.

La compañía aérea no ha revelado qué provocó que se desprendiera la ventanilla, pero la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos ha indicado que se le notificó que el vuelo dio media vuelta debido a “un problema en el motor derecho y a una descompresión de la cabina”.

Ryanair no respondió de inmediato a una solicitud enviada por correo electrónico en la que se le pedía que se pronunciara sobre el problema con el motor.

La NTSB, la agencia federal estadounidense encargada de investigar los accidentes aéreos y otros incidentes graves relacionados con el transporte, ha declarado que está dispuesta a colaborar en la investigación. Según ha indicado, la investigación estará dirigida por el Comité de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos de la República de Macedonia del Norte, que, de conformidad con la normativa internacional de aviación, asume el liderazgo al haberse producido el incidente en el espacio aéreo de ese país.

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La agencia de Macedonia del Norte, que limita con Grecia al norte, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Una serie de vídeos cortos grabados desde el interior del avión y difundidos por Radio Thessaloniki mostraban a los pasajeros con máscaras de oxígeno tras la pérdida de presión en la cabina. En otro vídeo parecía verse la ventanilla reventada, con un hombre sentado cerca que llevaba una máscara de oxígeno. Un tercer vídeo, aparentemente grabado tras el aterrizaje del avión, mostraba a los equipos de emergencia trabajando en el pasillo.

Shye Gilad, un antiguo piloto de línea aérea que imparte clases en la escuela de negocios de la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, afirmó que el incidente ponía de relieve la importancia de mantener abrochados los cinturones de seguridad mientras se está sentado. Según explicó, una descompresión rápida puede provocar un efecto de succión breve pero potente cerca de una brecha en la cabina antes de que la presión de esta se estabilice.

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“El cinturón de seguridad puede ser de gran ayuda en esos primeros segundos. Marca la diferencia, y la gente debería llevar el cinturón abrochado en todo momento”, afirmó Gilad, quien añadió que sucesos como el incidente del viernes son “muy poco frecuentes”, ya que “se necesita mucho para perforar el fuselaje”.

El avión era un Boeing 737-800, con capacidad para hasta 189 pasajeros. Según la página web de seguimiento de vuelos Flightradar24, este avión de fuselaje estrecho fue entregado nuevo a Ryanair en 2008.

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Los registros de vuelo muestran que la aeronave superó los 15,000 pies unos seis minutos después del despegue y, a continuación, descendió inmediatamente hasta unos 6,000 pies “para quemar combustible durante 30 minutos” antes de regresar a Tesalónica aproximadamente una hora después del despegue, según informó Flightradar24.