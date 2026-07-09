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Informe revela fallas en avión que tenía previsto recoger a Yadier Molina y se estrelló en República Dominicana

En el accidente aéreo murieron los dos pilotos a bordo

9 de julio de 2026 - 5:23 PM

Updated At

Actualizado el 9 de julio de 2026 - 5:36 PM

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Tras recorrer unos 2,300 pies sobre la pista, el avión se salió del pavimento e ingresó a una zona de grama. (Listín Diario GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Según el informe preliminar CIAA 126-2026 de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) de República Dominicana, una falla en el motor derecho habría obligado a la aeronave N318JF a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional La Romana, accidente en el que murieron los pilotos Erick Diago y Rudy Gahasal.

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La aeronave tenía previsto viajar posteriormente a Texas para recoger al exreceptor puertorriqueño de Grandes Ligas, Yadier Molina, a su familia y a varios amigos con el fin de transportarlos de regreso a Puerto Rico.

De acuerdo con el informe, el aterrizaje ocurrió aproximadamente a las 8:11 p.m. del domingo 7 de junio en la pista 29 del aeropuerto.

Tras recorrer unos 2,300 pies sobre la pista, el avión se salió del pavimento e ingresó a una zona de grama. Como consecuencia, se desprendió el motor número 1, ubicado en el ala izquierda, y se rompieron los tanques de combustible de las alas.

Impactante video: captan el momento en que avión se estrella tras despegar de La Romana

Impactante video: captan el momento en que avión se estrella tras despegar de La Romana

Había llegado desde Puerto Rico y se dirigía a Austin, Texas. Según las autoridades, fallecieron el piloto y el copiloto.

El derrame de combustible provocó un incendio posterior al impacto que destruyó por completo la aeronave, la cual había permanecido en el aire durante aproximadamente 45 minutos antes del aterrizaje de emergencia.

El informe indica que aún están pendientes los estudios sobre la infraestructura aeroportuaria, la superficie de la pista, la franja de seguridad, las calles de rodaje y las ayudas visuales. También continúa bajo evaluación el estado de la aeronave y su historial de mantenimiento.

Asimismo, establece que el vuelo operaba bajo el control de aproximación (APP) de Las Américas y la Torre de Control de La Romana.

La CIAA aclaró que esta investigación preliminar tiene como único propósito prevenir futuros accidentes e incidentes, por lo que no busca determinar responsabilidades, asignar culpas ni influir en eventuales procesos judiciales.

El organismo recordó que el proceso se desarrolla conforme a la Ley 491-06 sobre Aeronáutica Civil, el Anexo 13 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional y el Documento 9756 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Según la comisión, la investigación abarca el análisis de la aeronave, la tripulación, la operación del vuelo, los servicios de tránsito aéreo, las condiciones meteorológicas, el aeródromo, los registros electrónicos, la respuesta de emergencia y los daños ocasionados tanto a la aeronave como al lugar del accidente.

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República DominicanaAccidente de avionesYadier MolinaBreaking News
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