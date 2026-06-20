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Bajo lupa internacional caso de avión que salió de Puerto Rico y se estrelló en Dominicana

La pesquisa del accidente involucra a Estados Unidos, Israel y Canadá. Esto es lo que se sabe.

20 de junio de 2026 - 12:52 PM

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El pioloto Erick Diago y el copiloto Rudy Gahasal fallecieron durante una maniobra fallida de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de La Romana. (Listín Diario / GDA)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La investigación sobre el accidente del avión privado que salió desde Puerto Rico y se estrelló en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en República Dominicana, continúa bajo protocolos internacionales, con la participación de organismos de varios países.

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El periódico Listín Diario reportó que el caso sobre la aeronave, que se dirigía a buscar en Texas al exreceptor boricua de Grandes Ligas, Yadier Molina, a su familia y a varios amigos de regreso a Puerto Rico, involucra a países como Estados Unidos, Israel y Canadá.

El presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), Héctor Porcella, informó a dicho medio que la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación Civil de la República Dominicana encabeza las pesquisas, junto a las autoridades de Estados Unidos y representantes de los países vinculados a la fabricación de la aeronave y sus motores, en este caso Israel y Canadá.

Explicó que, debido a que la aeronave accidentada posee matrícula estadounidense, las autoridades dominicanas notificaron de inmediato a los organismos competentes de Estados Unidos, los cuales participan en el proceso de investigación.

Asimismo, señaló que también han sido invitados los fabricantes de los motores de la aeronave, cuyos componentes son de origen israelí y canadiense, conforme a los procedimientos establecidos por la normativa internacional de aviación civil.

Impactante video: captan el momento en que avión se estrella tras despegar de La Romana

Impactante video: captan el momento en que avión se estrella tras despegar de La Romana

Había llegado desde Puerto Rico y se dirigía a Austin, Texas. Según las autoridades, fallecieron el piloto y el copiloto.

“Entre todos ellos recopilan la información necesaria para determinar las causas del accidente”, indicó Porcella.

El funcionario dijo que las investigaciones de accidentes aéreos siguen un riguroso manual de procedimientos y “requieren tiempo para analizar evidencias técnicas, registros de vuelo, comunicaciones y otros elementos clave; ya los investigadores tienen en su poder la caja negra del avión que fue recuperada intacta en el accidente”.

En ese sentido, precisó que la normativa contempla la elaboración de un informe preliminar dentro de los primeros 30 días posteriores al accidente, mientras que el informe final puede tomar varios meses, dependiendo de la complejidad de las indagatorias.

Porcella pidió prudencia ante las especulaciones que han surgido en torno al caso y recordó que la aviación civil es una actividad altamente técnica y sensible, por lo que los resultados de una investigación no pueden obtenerse con la rapidez de otros procesos.

“La aviación civil no es para estar todos los días en los medios dando detalles de una investigación. Son procesos complejos que requieren tiempo y rigor técnico para llegar a conclusiones responsables”, expresó.

Este fue el mensaje que compartió Yadier Molina en sus historias de Instagram tras conocerse el accidente aéreo.
Este fue el mensaje que compartió Yadier Molina en sus historias de Instagram tras conocerse el accidente aéreo. (Captura de imagen / Instagram Yadier Molina)

Las autoridades continúan recopilando evidencias y analizando la información obtenida de la aeronave para establecer de manera definitiva las causas que provocaron el siniestro.

Tras el accidente a principios de mes, Molina reveló que la aeronave tenía previsto viajar a Texas para recogerlo a él, a su familia y a varios amigos con el fin de regresar a Puerto Rico.

El accidente involucró un jet privado modelo G.200 que había llegado a territorio dominicano procedente de Puerto Rico. Según el medio Listín Diario, el avión despegó desde el Aeropuerto Internacional de La Romana con destino a Austin, Texas, luego de completar labores de abastecimiento de combustible.

Sin embargo, pocos minutos después del despegue, la tripulación reportó una falla que obligó a intentar un retorno de emergencia al aeropuerto. Ambos ocupantes de la aeronave, el piloto y el copiloto, fallecieron. No había pasajeros a bordo.

Las autoridades identificaron al piloto como Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal.

Tras conocerse la noticia, Molina compartió un mensaje en sus redes sociales expresando sus condolencias.

Yadier Molina.
Yadier Molina. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Mis condolencias a los pilotos y sus familias. Este avión iba camino a buscarme a mí, a mi familia y amigos en Texas para regresarnos a Puerto Rico. Está brutal todo. Gracias, mi Dios, por todo. Muy triste todo”, aseguró el nueve veces ganador del Guante de Oro y ganador de dos Series Mundiales en las Mayores.

De acuerdo con los informes preliminares, durante la maniobra de retorno la aeronave perdió estabilidad y se precipitó a tierra dentro del perímetro de la terminal aeroportuaria, lo que provocó un desenlace fatal.

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Breaking NewsRepública DominicanaPuerto RicoAccidente de aviones
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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