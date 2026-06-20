“Perdieron absolutamente todo”: impactante relato de turista tras incendio de un hotel en República Dominicana

Una argentina que estaba hospedada en el hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, de Bayahíbe, República Dominicana contó cómo se vivió el incendio que se desató este viernes allí. La mujer se encontraba junto a su familia, cuando fueron sorprendidos por el fuego y una gran humareda negra.

Daniela Muñoz, santafesina, oriunda de la localidad de San Cristóbal y residente en Moisés Ville, disfrutaba de unas vacaciones en ese all inclusive con su esposo y sus dos hijas. “Recién habíamos llegado a la isla y nos comunicaron que había un pequeño inconveniente con un incendio”, dijo en diálogo con Radio Eme.

El incidente empezó aproximadamente a las 11 y avanzó de forma rápida por las construcciones de madera y los techos de paja del predio, lo que generó una columna de humo visible en toda la zona y alarma entre las personas en el lugar.

En ese momento, Muñoz realizaba una excursión en la Isla Saona, por lo que se enteró a través de algunos conocidos que la contactaron. Al llegar, se encontró con el operativo. “Había helicópteros sacando agua del mar. Es increíble. Hasta ahora está humeando todo, imagínate, todas las palmeras, todo”, contó.

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“El hotel es como un pueblo dividido en dos: está el Beach y está el Palace. La parte del Beach, si la miramos desde el mar, está a la derecha y se incendió toda”, detalló sobre las consecuencias del fuego.

“Se incendiaron dos de los buffets más grandes, una pileta, la barra, todo el hall de recepción, todos los negocios; además agarró varias habitaciones”, agregó la mujer.

En cuanto a las causas del inicio del fuego, indicó que entre los pasajeros circulaban distintas hipótesis: “Algunos dicen que comenzó en el estacionamiento con la explosión de un auto y otros que fue un cortocircuito. Nadie nos dijo nada”.

Una vez que ya se habían contenido los principales focos, los huéspedes se aglomeraron en los sectores comunes, ya que no podían ir a las habitaciones. “Anoche estábamos todos, miles de personas en un hall tratando de saber si podíamos volver a las habitaciones. Después nos dieron luz y nos dieron agua”, explicó la argentina.

En tanto, aseguró que no tuvieron que ser evacuados porque su habitación estaba lejos del área afectada por las llamas. “El fuego quedó como a unas seis cuadras”, aclaró. Por ese motivo, dijo que ahora se dedican ahora a ayudar al resto de los turistas, ofreciendo “cargadores, ropa o lo que se pueda”.

“Había gente de Buenos Aires, toda una familia entera que se quedó sin nada. Unos chicos con las abuelas, toda la familia, perdieron absolutamente todo porque estaban en tres cabañas”, contó sobre argentinos que sí fueron perjudicados por el fuego.

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Desde Cancillería informaron a LA NACION que, al momento del incendio, se registraban 200 argentinos en el lugar, muchos de los cuales recibieron una reubicación en distintos hoteles de la zona.

“La sección consular de la Embajada en Dominicana ya ubicó y está en contacto permanente con los argentinos afectados. No hay heridos”, señalaron a este diario. A su vez, explicaron que 50 de los damnificados iniciaron las solicitudes para tramitar un nuevo pasaporte, ya que se les quemó durante el siniestro.