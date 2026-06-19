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Incendio de gran magnitud en hotel de República Dominicana moviliza amplio operativo

Una persona fue trasladada de emergencia desde el complejo turístico en Bayahíbe

19 de junio de 2026 - 5:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Incendio en hotel Vivas Dominicus, en Bayahíbe. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Una persona fue trasladada, aunque se desconoce en que estado, mientras 11 unidades de bomberos trabajan para sofocar el incendio en el hotel Vivas Dominicus, en Bayahíbe, provincia La Altagracia, en República Dominicana.

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Otras cuatros unidades de bomberos están en camino, según informó el Sistema de Emergencia 911.

“Informan los bomberos que tienen un anillo para contención del incendio y evitar propagación”, dice el breve comunicado. Agrega que se solicitó apoyo de Instituto Nacional de Agua Potable (Inapa), para abastecimiento de agua.

También cita otras instituciones y unidades coordinadas para enfrentar la situación como son: ocho unidades de salud, una de la Policía Nacional, dos drones y una unidad de la ⁠Digesett y de Obras Públicas.

Hay dos camiones cisternas, tres grúas de plataforma, tres patrulla de carreteras, dos ambulancias y una retropala.

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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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