Incendio de gran magnitud en hotel de República Dominicana moviliza amplio operativo

Una persona fue trasladada, aunque se desconoce en que estado, mientras 11 unidades de bomberos trabajan para sofocar el incendio en el hotel Vivas Dominicus, en Bayahíbe, provincia La Altagracia, en República Dominicana.

Otras cuatros unidades de bomberos están en camino, según informó el Sistema de Emergencia 911.

“Informan los bomberos que tienen un anillo para contención del incendio y evitar propagación”, dice el breve comunicado. Agrega que se solicitó apoyo de Instituto Nacional de Agua Potable (Inapa), para abastecimiento de agua.

También cita otras instituciones y unidades coordinadas para enfrentar la situación como son: ocho unidades de salud, una de la Policía Nacional, dos drones y una unidad de la ⁠Digesett y de Obras Públicas.