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Marco’s Pizza comenzará su expansión a República Dominicana

La empresa, según anunciaron este lunes en confrerencia de prensa, también proyecta abrir otras seis tiendas en Puerto Rico

15 de junio de 2026 - 1:32 PM

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Según Carlos Budet, presidente de Fransglobal Corporation, empresa dueña de la franquicia Marco's Pizza, se espera que para el 2027 comiencen a abrir en República Dominicana. (ANGEL RIVERA RIVERA)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

Al tiempo que manejan nuevas aperturas en la isla, la franquicia Marco’s Pizza anunció este lunes que ya comenzó la expansión a la República Dominicana, donde tienen planes de abrir 25 tiendas en los próximos años.

Carlos Budet, presidente de Fransglobal Corporation, empresa dueña de la franquicia de Marco’s Pizza, detalló los planes de expansión de esta cadena, que ya tiene en Puerto Rico 60 tiendas en manos de 35 franquiciados.

Según dijo a El Nuevo Día, la empresa matriz de la pizzería pidió que manejen las aperturas en República Dominicana, por la cercanía con Puerto Rico y el desempeño que han tenido aquí. Esa contratación, adelantó, se concluyó en las pasadas semanas.

“Una expansión como esa conlleva la visita de mi parte al gobierno de República Dominicana, mirar la oportunidad de desarrollo económico, analizar el cambio de moneda. Yo puedo prever que en 2027 comiencen a abrir”, indicó Budet a El Nuevo Día al indicar que ahora mismo esta cadena no existe en la hermana república.

Su expectativa es abrir 25 Marco’s Pizza en República Dominicana en los próximos seis a ocho años.

“Todo va a depender de cómo responda el mercado”, afirmó. Indicó que, al igual que sucede aquí, las tiendas en República Dominicana operarían bajo franquiciados que todavía no han sido seleccionados.

“Habrá franquicias y players (jugadores) importantes. En República Dominicana hay familias que son dueños de cadenas y te diría que hay un ecosistema de una competencia buena. No me extraña que podamos trabajar con una sola familia, pero estamos listos para comenzar el proceso”, aseveró.

Marco’s Pizza opera también en Florida, donde cuentan con nueve restaurantes y hay cinco en construcción, dijo Ricardo Rivera, vicepresidente ejecutivo y principal oficial de operaciones (COO) de Fransglobal Corporation. De su mano abrirían también las franquicias en República Dominicana, según afirmó.

“Sí. Nosotros atenderíamos Santo Domingo y cualquier otro territorio, igual que atendemos Miami. Tenemos un staff completo que nos da apoyo, pero toda la administración la corremos nosotros, la distribución, el reclutamiento de franquicios, el proceso desde que empieza la permisología”, indicó.

Los cinco nuevos restaurantes en el área de Miami están proyectados para abrir en los próximos 12 a 18 meses, según dijo.

“Es bien diferente al mercado de Puerto Rico. Allá la permisología te puede tomar de tres a cuatro meses en sacar un permiso de construcción”, explicó Rivera.

Abrirán segunda tienda en Mayagüez

Mientras, la franquicia de pizza se prepara para abrir su segunda tienda en Mayagüez, para un total de 61 a nivel isla.

Rivera adelantó que hay otras cinco a seis tiendas proyectadas para los próximos meses en lugares como Levittown, Trujillo Alto, Moca y Aguada.

Según explicó, Marco’s Pizza en Puerto Rico ya vende sobre el millón al año y, según dijeron, los restaurantes en Puerto Rico se mantienen entre los cinco mercados de mejor desempeño dentro del sistema Marco’s Pizza en Estados Unidos.

La marca reportó un crecimiento de un 3% en ventas, versus el mismo período del año anterior. Para finales del 2026, Rivera afirmó que anticipan llegar a un 5% de incremento en ventas.

Al presentar las proyecciones de la marca para este año, Budet recordó que los restaurantes preparan la masa de las pizzas diariamente, utilizando harina de Molinos de Puerto Rico.

Marco’s Pizza genera aproximadamente 1,000 empleos directos y mantiene relaciones comerciales con suplidores puertorriqueños en áreas como alimentos y bebidas, tecnología, construcción, rotulación y servicios profesionales, contribuyendo activamente al desarrollo económico de la isla.

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PizzaRepública Dominicana
ACERCA DEL AUTOR
Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
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