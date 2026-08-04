Vivo de milagro: enfermero sufrió accidente en San Sebastián tras presuntamente quedarse dormido al volante

Un enfermero del Centro Médico de Mayagüez sufrió un accidente de auto el 2 de agosto, en una carretera de San Sebastián, tras quedarse dormido al volante luego de completar un turno de trabajo.

Según confirmó a El Nuevo Día la esposa del enfermero, Jashira Ruiz Hernández, aunque Justin Santiago Butler, de 32 años, recibió heridas de cuidado, permanece consciente y estable.

“Acaba de salir de la operación y está recuperándose. Está despierto y alerta”, indicó Ruiz Hernández vía telefónica. Ruiz Hernández añadió que, de momento, los médicos no le han ofrecido detalles sobre su condición.

“Tuvo que hacer dos guardias corridas y cuando salió el domingo en la mañana, parece que el cansancio lo venció”, añadió.

Según el informe preliminar de la Policía, agentes de la División de Patrulla de Carreteras de Aguadilla investigaron el accidente registrado en la PR-109, kilómetro 24.9, frente al restaurante El Yugo II en San Sebastián.

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La Uniformada indicó que Santiago Butler, residente de Isabela, conducía su vehículo Ford Escape color azul de 2011 cuando invadió el carril contrario e impactó la parte frontal de una Toyota Tundra color rojo de 2016 y conducida por David González Rivera, de 32 años y residente en Lares.

“Gracias a Dios no les pasó nada grave a las cinco personas que iban en el otro carro”, indicó Ruiz Hernández, quien también es enfermera.