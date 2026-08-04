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Vivo de milagro: enfermero sufrió accidente en San Sebastián tras presuntamente quedarse dormido al volante

Pese a recibir heridas de cuidado, el hombre permanece en condición estable

4 de agosto de 2026 - 4:34 PM

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El enfermero Justin Santiago Buttler, de 32 años y residente en Isabela, sufrió un aparatoso accidente el domingo en la carretera PR-109, jurisdicción de San Sebastián. (Suministrada/Jashira Ruíz)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un enfermero del Centro Médico de Mayagüez sufrió un accidente de auto el 2 de agosto, en una carretera de San Sebastián, tras quedarse dormido al volante luego de completar un turno de trabajo.

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Según confirmó a El Nuevo Día la esposa del enfermero, Jashira Ruiz Hernández, aunque Justin Santiago Butler, de 32 años, recibió heridas de cuidado, permanece consciente y estable.

“Acaba de salir de la operación y está recuperándose. Está despierto y alerta”, indicó Ruiz Hernández vía telefónica. Ruiz Hernández añadió que, de momento, los médicos no le han ofrecido detalles sobre su condición.

“Tuvo que hacer dos guardias corridas y cuando salió el domingo en la mañana, parece que el cansancio lo venció”, añadió.

Según el informe preliminar de la Policía, agentes de la División de Patrulla de Carreteras de Aguadilla investigaron el accidente registrado en la PR-109, kilómetro 24.9, frente al restaurante El Yugo II en San Sebastián.

La Uniformada indicó que Santiago Butler, residente de Isabela, conducía su vehículo Ford Escape color azul de 2011 cuando invadió el carril contrario e impactó la parte frontal de una Toyota Tundra color rojo de 2016 y conducida por David González Rivera, de 32 años y residente en Lares.

“Gracias a Dios no les pasó nada grave a las cinco personas que iban en el otro carro”, indicó Ruiz Hernández, quien también es enfermera.

“Él lleva solo seis meses trabajando en el hospital, nos graduamos en 2018″, añadió.

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Breaking NewsAccidentes de TránsitoCentro MédicoPolicía de Puerto RicoSan SebastiánEnfermeros
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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