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Conductor de 22 años fallece tras accidente de tránsito en San Juan

El incidente ocurrió en horas de la madrugada del domingo en la carretera PR-199

26 de julio de 2026 - 9:51 AM

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El choque vehicular fue reportado frente a la urbanización Laurel Las Cumbres II, en la carretera PR-199. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga las circunstancias entorno a la muerte de una persona en un accidente de tránsito en la madrugada de este domingo, en San Juan.

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Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un choque vehicular en la carretera PR-199, frente a la urbanización Laurel Las Cumbres II, en dirección de oeste a este, en Caimito.

Cuando llegaron los agentes, confirmaron que se trataba de lo que clasificaron como un “accidente fatal”, después de que el auto chocara con un árbol.

Según la investigación preliminar, la Policía encontró que el conductor transitaba a una “velocidad no segura que no le permitió mantener el control y dominio del volante impactando con la parte lateral izquierda un árbol en la orilla de la carretera provocando la muerte en el acto”.

El choque vehicular fue reportado frente a la urbanización Laurel Las Cumbres II, en la carretera PR-199.
El choque vehicular fue reportado frente a la urbanización Laurel Las Cumbres II, en la carretera PR-199. (Suministrada)

En comunicado de prensa la Policía identificó al conductor como Elvis Ríos Resto, de 22 años y residente de Caguas.

El caso fue atendido por el agente José Pedragón Soto, de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan. En la escena estuvo la fiscal Jeannette Negrón, mientras que la División de Servicios Técnicos tomó 81 fotografías de la escena.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 138 muertes en accidentes de tránsito en lo que va de este año, 12 menos que las 150 registradas a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAccidentes de TránsitoSan JuanCaimito
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