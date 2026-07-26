El gobierno de Francia movilizó a soldados para que se unieran a los bomberos en la lucha contra uno de los peores incendios forestales registrados en el país en el último medio siglo.

1 / 19 Incendios forestales en Francia obligan a evacuar a 250,000 personas y avanzan hacia Burdeos

Incendios forestales en Francia obligan a evacuar a 250,000 personas y avanzan hacia Burdeos. El gobierno de Francia movilizó a soldados para que se unieran a los bomberos en la lucha contra uno de los peores incendios forestales registrados en el país en el último medio siglo.

1 / 19 | Incendios forestales en Francia obligan a evacuar a 250,000 personas y avanzan hacia Burdeos. El gobierno de Francia movilizó a soldados para que se unieran a los bomberos en la lucha contra uno de los peores incendios forestales registrados en el país en el último medio siglo. - Emma Da Silva

Lege-Cap Ferret - Un incendio forestal descontrolado en el suroeste de Francia obligó a evacuar a 55,000 personas durante la noche del domingo, lo que elevó a 220,000 el total de los que han tenido que abandonar sus hogares splo en una región, mientras las llamas avanzan por la región vinícola y se acercan a la ciudad de Burdeos. En la vecina España, las autoridades supervisaban sus propias órdenes de evacuación en la costa este del país.

Los vientos cambiantes con ráfagas y las condiciones áridas complicaban el enorme esfuerzo por limitar la propagación del enorme incendio, que arde fuera de control desde mediados de semana en la región de Gironda, donde se encuentra Burdeos. Las autoridades emitieron durante la noche órdenes de evacuación para cinco localidades más al suroeste de la histórica ciudad.

El ministro del Interior, Laurent Nunez, dijo que tras una noche “difícil” para los equipos de bomberos, “la situación sigue siendo muy desfavorable”.

“El incendio se volvió de nuevo extremadamente virulento e impredecible, generando sus propios vientos y avanzando de forma errática hacia el área metropolitana de Burdeos”, publicó Nunez, el ministro del Interior, en X.

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“Se calmó hacia el final de la noche”, añadió.

El papa pide oraciones por las víctimas de los incendios

Al final de su oración del Ángelus del domingo, el papa León XIV hizo referencia a “los devastadores incendios forestales” en Francia y España. “Expreso mi solidaridad e invito a todos a rezar por los afectados y por el trabajo de los equipos de rescate”, dijo.

La zona que se ha quemado, gran parte de ella pinares y matorrales convertidos en yesca seca por sucesivas olas de calor este año, ha crecido inexorablemente, y la mañana del domingo abarcaba unas 42,000 hectáreas (162 millas cuadradas), indicó la prefectura de Gironda. Eso es siete veces el área de la isla de Manhattan y cuatro veces el tamaño de París.

Los bomberos trabajaban a toda prisa en camiones para combatir los rebrotes y los aviones han hecho turnos para volar entre el humo, arrojando agua y retardantes.

El número de bomberos movilizados ha aumentado a 2,500, respaldados por 18 aviones y helicópteros, incluidos de otras naciones europeas, dijo Nunez. También se han movilizado soldados y se volverá a utilizar un gigantesco avión militar de carga A400M convertido para la lucha contra incendios, dijo el ministro. El sábado, voló a baja altura sobre bosques áridos amenazados por el fuego para soltar una larga estela de retardante de color ocre.

El fuego se acerca a Burdeos pero la ciudad no está evacuando

El alcalde de Burdeos, Thomas Cazenave, dijo que el incendio estaba “a las puertas del área metropolitana”, tras haber avanzado hasta unas 9 millas (15 kilómetros) de la ciudad en su punto más cercano. El prefecto de Gironda ordenó el cierre parcial de una importante autopista que conecta la ciudad.

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Pero Cazenave dijo que una evacuación de la propia Burdeos no está prevista por el momento. La ciudad tiene 268,000 habitantes.

Burdeos ha convertido un gigantesco centro de exposiciones en un refugio de emergencia para los evacuados, proporcionando camas de campaña y comida para miles de personas, incluidas cientos de personas mayores evacuadas de residencias de ancianos.

Un segundo incendio más al sur, en la región de Landas, también obligó a evacuar a 36,000 personas esta semana, lo que elevó a más de 250,000 el total de los que han tenido que abandonar sus hogares en el suroeste. Nunez dijo que 550 bomberos seguían combatiendo ese incendio el domingo.

Los equipos de bomberos también luchan contra otro fuego en la región mediterránea de Var, en el sur de Francia. Allí se ha evacuado a casi 3,000 personas.

Decenas de miles de personas desplazadas en España

En España, los incendios forestales ardían fuera de control cerca de Madrid. También hubo evacuaciones por incendios el domingo en la región de Valencia. Un hombre murió en un incendio forestal en un barranco con matorrales en Manises, un suburbio de la ciudad de Valencia, que ardió fuera de control durante cuatro horas el sábado, indicó el gobierno local, la primera muerte registrada en España en los últimos incendios.

“Quedan horas complejas” , dijo el domingo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aunque señaló la noche fue “muy positiva en relación con el control” de las llamas.

Un total de 76,000 personas han sido evacuadas en España mientras que otras 30,000 han sido confinadas en sus hogares, según nuevas cifras del gobierno el domingo.

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Los evacuados se preocupaban por lo que encontrarán cuando se les permita regresar.

“Parecía el apocalipsis. No se veía nada, todo lleno de ceniza”, dijo Rocío Domínguez, que evacuó con su perro, Simba, de Chapinería, al oeste de Madrid.