Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
26 de julio de 2026
84°Bruma
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Manténgase hidratado: emiten advertencia de calor para 65 municipios de Puerto Rico

En horas de la tarde del domingo, se esperan tronadas en algunos sectores de la isla

26 de julio de 2026 - 7:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El SNM indicó que noches más cálidas están dando paso a mañanas y tardes con índices de calor peligrosos. (Shutterstock)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

RELACIONADAS

---

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió hoy, domingo, una advertencia de calor extremo para 65 municipios de Puerto Rico.

De acuerdo con la alerta, el índice de calor pudiera superar los 100 grados Fahrenheit en algún momento entre las 10:00 y las 5:00 de la tarde.

“El polvo del Sahara mantendrá un ambiente brumoso y caluroso durante gran parte del día”, apuntó la agencia federal.

“El calor será el principal riesgo hoy”, agregó. “Una advertencia de calor permanece en efecto para varios municipios debido a índices de calor peligrosos”.

Los municipios bajo la advertencia de calor son San Juan, Ponce, Culebra, Vieques, Toa Baja, Vega Alta, Peñuelas, Camuy, Yabucoa, Arecibo, Barceloneta, Guayama, Ceiba, Vega Baja, Canóvanas, Manatí, Carolina, San Germán, Comerío, Guayanilla, Culebra, Bayamón, Trujillo Alto, Aguadilla, Quebradillas, Yauco, Patillas, Loíza, Cabo Rojo, Guánica, Cayey, Cidra, Gurabo, Juana Díaz, Aguada, Luquillo, Ponce, Santa Isabel, Hatillo, Hormigueros, Rincón, Toa Alta, San Juan, Fajardo, Lajas, Juncos, Guaynabo, San Lorenzo, Florida, Naguabo, Río Grande, Moca, Las Piedras, Dorado, Humacao, Isabela, Añasco, Vieques, Arroyo, Maunabo, Cataño, Aguas Buenas, Caguas, Salinas y Mayagüez.

El SNM explicó que “las concentraciones moderadas de polvo sahariano provocaron noches más cálidas de lo normal, con mínimas de entre los 80 y 70 grados en las zonas costeras y urbanas”.

Agregó que “las temperaturas nocturnas superiores a lo normal y la humedad presente contribuirán a un calor peligroso entre media mañana y la tarde. Por consiguiente, se mantiene vigente un advertencia de calor”.

Por el calor, recomendó a las personas a limitar “las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor” y “manténgase hidratado y busque lugares con aire acondicionado cuando sea posible”.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico?

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico?

¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Luego, para la tarde de hoy, el SNM espera que la cercanía de una onda tropical favorezca aguaceros y tronadas aisladas, principalmente sobre las aguas de las Islas Vírgenes, Vieques, el área metropolitana de San Juan y del interior al noroeste de Puerto Rico.

“Algunas lluvias podrían provocar acumulación de agua en carreteras y zonas de drenaje deficiente”, detalló.

“Desde esta noche y hasta el martes aumentará la humedad, elevando el potencial de lluvias, tronadas e inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos”, apuntó.

Tags
Calor extremocalorServicio Nacional de MeteorologíaBreaking NewsTiempo en Puerto RicoMeteorología
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 26 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: