Manténgase hidratado: emiten advertencia de calor para 65 municipios de Puerto Rico

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El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió hoy, domingo, una advertencia de calor extremo para 65 municipios de Puerto Rico.

De acuerdo con la alerta, el índice de calor pudiera superar los 100 grados Fahrenheit en algún momento entre las 10:00 y las 5:00 de la tarde.

“El polvo del Sahara mantendrá un ambiente brumoso y caluroso durante gran parte del día”, apuntó la agencia federal.

“El calor será el principal riesgo hoy”, agregó. “Una advertencia de calor permanece en efecto para varios municipios debido a índices de calor peligrosos”.

Los municipios bajo la advertencia de calor son San Juan, Ponce, Culebra, Vieques, Toa Baja, Vega Alta, Peñuelas, Camuy, Yabucoa, Arecibo, Barceloneta, Guayama, Ceiba, Vega Baja, Canóvanas, Manatí, Carolina, San Germán, Comerío, Guayanilla, Culebra, Bayamón, Trujillo Alto, Aguadilla, Quebradillas, Yauco, Patillas, Loíza, Cabo Rojo, Guánica, Cayey, Cidra, Gurabo, Juana Díaz, Aguada, Luquillo, Ponce, Santa Isabel, Hatillo, Hormigueros, Rincón, Toa Alta, San Juan, Fajardo, Lajas, Juncos, Guaynabo, San Lorenzo, Florida, Naguabo, Río Grande, Moca, Las Piedras, Dorado, Humacao, Isabela, Añasco, Vieques, Arroyo, Maunabo, Cataño, Aguas Buenas, Caguas, Salinas y Mayagüez.

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El SNM explicó que “las concentraciones moderadas de polvo sahariano provocaron noches más cálidas de lo normal, con mínimas de entre los 80 y 70 grados en las zonas costeras y urbanas”.

Agregó que “las temperaturas nocturnas superiores a lo normal y la humedad presente contribuirán a un calor peligroso entre media mañana y la tarde. Por consiguiente, se mantiene vigente un advertencia de calor”.

Por el calor, recomendó a las personas a limitar “las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor” y “manténgase hidratado y busque lugares con aire acondicionado cuando sea posible”.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico? ¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Luego, para la tarde de hoy, el SNM espera que la cercanía de una onda tropical favorezca aguaceros y tronadas aisladas, principalmente sobre las aguas de las Islas Vírgenes, Vieques, el área metropolitana de San Juan y del interior al noroeste de Puerto Rico.

“Algunas lluvias podrían provocar acumulación de agua en carreteras y zonas de drenaje deficiente”, detalló.