Genevieve se convierte en huracán mientras se aleja de México

Miami - La tormenta tropical Genevieve se ha fortalecido y se ha convertido en huracán en el océano Pacífico, al suroeste de México. Se pronostica que cobrará aún más fuerza y se convertirá en un huracán de categoría 3 o más en los próximos días, pero que se mantendrá mar adentro en una trayectoria aproximadamente paralela a la costa.

Genevieve registraba vientos máximos sostenidos de 90 millas por hora (150 kilómetros por hora), lo que lo convierte en un huracán de categoría 1, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

El centro de Genevieve se ubicaba a unas 500 millas (810 kilómetros) al sur-suroeste de Manzanillo, y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 17 mph (28 km/h).

No había vigilancias ni avisos costeros en vigor, pero el centro de huracanes en Estados Unidos indicó que el oleaje de la tormenta —que probablemente provoque “condiciones de oleaje y corrientes de resaca que ponen en peligro la vida”— afectaba a partes de la costa suroeste de México durante el fin de semana y probablemente alcanzaría zonas del sur de la península de Baja California la noche del domingo o el lunes.

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Mientras tanto, más al oeste en el Pacífico, el huracán Fausto se debilitó a una tormenta de categoría 1 mientras continuaba por una trayectoria prevista en dirección general hacia el archipiélago de Hawaii.

Los meteorólogos señalaron que se esperaba que fuera degradado a tormenta tropical en los próximos días, pero advirtieron que aún podría generar oleaje peligroso y recomendaron que personas e instituciones en Hawaii sigan su evolución.

Fausto tenía vientos máximos sostenidos de 90 mph (150 km/h); se ubicaba unas 995 millas (1,600 kilómetros) al este de la ciudad de Hilo; y se desplazaba hacia el oeste a 13 mph (20 km/h).

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